BTP’li gençler Çanakkale’yi unutmadı

YENİ MESAJ / KOCAELİ





İmanla yazılan Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü münasebetiyle Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kocaeli Gençlik Kolları anma programı düzenledi. Toplantıya BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, BTP İzmit İlçe Başkanı Cahit Barutçu, BTP Kocaeli Gençlik Kollar Başkanı Tarık Yılmazlar ve BTP’li gençler katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için dualar okunarak devam eden programda BTP İl Başkanı Muharrem Can selamlama konuşması yaptı.

Ardından BTP Kocaeli Gençlik kolları Başkanı Tarık Yılmazlar sözü devraldı. “Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz” diyen Yılmazlar, Çanakkale Zaferi’nin iman gücüyle kazanıldığını vurguladı. Konuşmasına Mehmet Akif’in “Çanakkale Şehitlerine” şiiriyle devam eden Yılmazlar, Mustafa Kemal'in Anafartalar’da, Conkbayırı’nda, Gelibolu’da yaptığı kahramanlıkları anlattı.

Mustafa Kemal’in, Çanakkale savaşı sırasında emrindeki askerlere, “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi başka kuvvetler alabilir.” sözünü hatırlatan Yılmazlar şöyle devam etti: “Bu azim ve kararlılık düşmanı bozguna uğratmıştır. Bugün her tarafımızın kan ve gözyaşı olduğu bir dönemde, aynı azim ve kararlılıkla, Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın öncülüğünde ve onun Kapitalizmi tarihe gömen Milli Ekonomi Modeli ile vatanımızı koruyacağımıza bütün Haçlı dünyasına ilan ediyoruz.” BTP’li gençler program sonunda hep birlikte Çanakkale türküsünü okudular.







