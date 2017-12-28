Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114115
ALTIN
156.924
DOLAR
3.7720
STERLİN
5.0710
EURO
4.5065

Bu bakteriyle doğayı korumayı hedefliyorlar

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazime Doğan, “Sirkeden izole ettiğimiz bakteri oldukça yüksek oranlarda saf selüloz üretiyor. Bu saf selüloz, gıda, tarım, sağlık sektöründen tutun kağıt üretimine kadar farklı çevresel problemlerin çözümünde sorun giderici olarak kullanılabilecek” dedi

28 Aralık 2017 Perşembe 16:50
8 Okunma
Bu bakteriyle doğayı korumayı hedefliyorlar

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) üretilen bakteriyel selülozun yara iyileştirici olarak, tekstil sanayiinde lif ya da iplik üretiminde, ameliyat ipliği üretiminde, kozmetik sanayinde, birinci kalitede kağıt veya peçete yapımında kullanılabileceği, endüstriyel atıkların çevre kirliliği yaratmasının önüne geçilebileceği bildirildi.

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazime Mercan Doğan, "Sirkeden İzole Edilen Asetik Asit Bakterisi ile Selüloz Üretimi ve Bakteriyel Selülozun Karakterizasyonu" çalışması kapsamında sirkeden bakteriyel selüloz ürettiklerini belirtti.

Doğan, Biyoloji Bölümü Bakteriyoloji Laboratuvarında yapılan çalışma sonucu elde edilen saf selülozla endüstriyel atıklardan çevre kirliliği yaratmadan bakteri üretmeyi ve doğayı korumayı hedeflediklerini vurguladı.

Hayatı kolaylaştıran dost bakteriler

Mikroorganizmaların hayatın önemli bir parçası olduğunu dile getiren Doğan, aralarında yaşamı kolaylaştıran dost bakterilerin de bulunduğunu ifade etti.

Dost bakterilerle çok sayıda problemin çözülebileceğini ifade eden Doğan, "Çal yöresinde üretilen sirke içindeki 5 bakteriyi izole ettik. İzole ettiğimiz sirke bakterilerinin üretmiş olduğu materyali, yani biyolojik polimeri araştırdık ve saf selüloz çıktı" ifadesini kullandı.

Doğan, üretilen bakterilerden birinin çok iyi özelliklere sahip olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Sirkeden izole ettiğimiz bakteri, oldukça yüksek oranlarda saf selüloz üretiyor. Bu saf selüloz, gıda, tarım, sağlık sektöründen tutun kağıt üretimine kadar farklı çevresel problemlerin çözümünde sorun giderici olarak kullanılabilecek. Çünkü bu bakterinin, özellikle atık materyaller, şeker pancarının yan ürünü olan melas, şıra, sirke, süt ve süt ürünlerinden arta kalan diğer yan ürünler ya da meyve artıkları gibi çok sayıda materyali çok iyi kullandığı tespit edildi."

Farklı alanlarda kullanılabilir

Bakteriyel selülozun çok farklı alanlarda kullanılabileceğine işaret eden Doğan, şöyle devam etti:

"Yara iyileştirici olarak, tekstil sanayisinde lif ya da iplik üretiminde, ameliyat ipliği üretiminde, kozmetik sanayinde, birinci kalitede kağıt ya da peçete yapımında kullanılabilir. Belki de en önemli sayılabilecek şey, ağaçlardan selüloz üretmek yerine bakteriden üretilebilir.

Çünkü yan prosesler doğrultusunda saf selüloz elde etmek için çok fazla iş yükü ve enerjiye ihtiyaç var. Bu bakteri ise tamamen saf selüloz üretiyor. Bakteriyel selülozlar özelliklerinden dolayı daha kullanışlı."

Atıklardan üretilen bakteriyel selülozla endüstriyel atıkların çevre kirliliği yaratmasının önüne geçeceklerini kaydeden Doğan, "Bu çalışma, atıklardan dolayı oluşabilecek çevre sorununun çözümlenmesine ve atıklardan ekonomik çıktılar üretilmesine önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
AA

Anahtar Kelimeler:
PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazime DoğanSirkeBakteriSelülozSağlıkTarımGıdaKağıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamsi sevenlere müjde
Hamsi sevenlere müjde
Temizlik malzemesi seçerken dikkat
Temizlik malzemesi seçerken dikkat
Skandal! 'Deprem erken uyarı sistemi var alıcısı yok'
Skandal! 'Deprem erken uyarı sistemi var alıcısı yok'
Salyangoz çiftliği kurdular
Salyangoz çiftliği kurdular
Bağcılar'da bir yılda 5 bin 300 çift evlendi
Bağcılar'da bir yılda 5 bin 300 çift evlendi
"Musa" kod adlı terörist konuştu! operasyon başladı
"Musa" kod adlı terörist konuştu! operasyon başladı
Dünyada çocuklar şiddetin hedefinde
Dünyada çocuklar şiddetin hedefinde
Fazla oyuncak çocuklara zararlı
Fazla oyuncak çocuklara zararlı
Lüferin kilosu 200 lira
Lüferin kilosu 200 lira

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim