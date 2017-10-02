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Bu çamur gençlik aşısı gibi

Ağrılarından ve cilt hastalıklarından kurtulmak isteyenler Bursa'nın Orhaneli ilçesinin Ağaçhisar köyüne akın ediyorlar. Köyde bulunan şifalı çamur ve suya giren vatandaşlar adeta gençleşiyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:00
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Bu çamur gençlik aşısı gibi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin Ağaçhisar köyünde bulunan şifalı çamur ve suya giren vatandaşlar adeta gençleşiyor.

Ağaçhisar köyünde bulunan şifalı çamur ve sular yüzlerce yıldır hastalara şifa dağıtıyor. Köyün farklı noktalarında ormanın içinden çıkan sıcak sular başta romatizma ve çeşitli hastalıklara şifa olurken, kaplıca kaynağının dibinde bulunan çamurlar ise özellikle cilt hastalığı bulunanlar ve güzelliğe kavuşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bakir bir arazide bulunduğu ve bu zamana kadar sadece Ağaçhisar ve çevre köylülerin bildiği şifalı çamur ve sular şifa arayanları bekliyor. Köylüler, şifalı çamuru ağrıyan yerlerine ve vücutlarına sürüp kuruyuncaya kadar bekliyor. Vücutta kuruyan çamurlar 37 derece sıcaklıkta akan kaplıca suyunda yıkanıyor.

Köylerinde bulunan şifalı çamur ve sıcak suların yüz yıllardır şifa dağıttığını ifade eden Ağaçhisar köyü muhtarı İsmail Acar, "Köy merkezinin yaklaşık 3 kilometre uzağında ormanların içinde kaplıca suyu yüz yıllardır burada çıkıyor. Biz köylüler olarak suyun çıktığı kaynağa barakalardan bir havuz yaptık. Kaplıca suyunun kaynadığı yerin yanında bulunan çamuru vücuduna sürenler özellikle cilt hastalıklarından kurtuluyor. Çamuru sürüp kaplıca suyuna girenler ise bir çok hastalıktan şifa buluyor. Biz Ağaçhisar ve çevre köylüler olarak bu su ve çamurdan yaralanıyoruz. Bu şifalı su ve çamur pek bilinmiyor. Biz bunun bilinmesini ve şifa arayanlara şifa olmasını istiyoruz" dedi. İHA

Anahtar Kelimeler:
CiltHastalıkBursaKöySuçamur
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