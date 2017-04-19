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Bu hatalar hanımları fıtık ediyor

Uzmanlar, ev ve iş yerlerinde yapılan hataların fıtığa yol açtığına dikkat çekti

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Bu hatalar hanımları fıtık ediyor

Neredeyse mesaileri 24 saat devam eden kadınların daha fazla risk altında olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Çamaşır asmak, ütü yapmak, bulaşık yıkamak, yemek yapmak da insanı fıtık eder mi demeyin? Çünkü ev leri esnasında yaşanan uzun süreli sabit ve yanlış duruş pozisyonları, boyun, sırt, bel ve diz travmaların başında gelmektedir. Fıtık olmamak için belden çok fazla eğilmemek, ağır kaldırmamak, dizlerinizi bükerek yerden bir şey almak, lavabo ve tezgah başında bir eli dayayarak destek almak çok önemlidir. Ütü yaparken 3-4 parçada ara vererek dinlenilmeli. Yer silerken ve süpürge yaparken uzun saplı temizlik aparatları kullanın, alışveriş poşetlerini iki kolunuza eşit bölüştürün mümkünse tekerlekli alışveriş arabalarından edinin. Kilo kontrolüne önem verip ideal kilonuzda kalmaya çalışın. Egzersizle kaslarınızı güçlendirin” dedi.
Yaşanabilecek sıkıntılarda en kısa sürede bir uzmana başvurulmasını isteyen Şahabettinoğlu, “Başta manipülasyon yani elle tedavi olmak üzere bel ve boyun fıtıklarında fizik tedavilerin oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bel ve boyun fıtığı hastalarının yüzde 98’inin ameliyatsız elle tedavi edilerek iyileşebilir. Ağrılarınız bacağınıza vuruyorsa bel fıtığı, boyun ağrınız varsa ve bu ağrınız kollarınıza-ellerinize vuruyorsa boyun fıtığı olma riski yüksektir. Manuel terapide hasta ve hastalığın derecesine göre tedavi hafif vakalarda 2-4, orta vakalarda 5-6, ileri vakalarda ise 8-10 seans sürebilmektedir” diye konuştu. İHA

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