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Bu köy hâlâ kışı yaşıyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 350 rakımlı Handere köyünün sakinleri, birçok bölgede ilkbahar yaşanırken hala karla kaplı köylerinde kara kışı yaşıyor.

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Bu köy hâlâ kışı yaşıyor
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 350 rakımlı Handere köyünün sakinleri, birçok bölgede ilkbahar yaşanırken hala karla kaplı köylerinde kara kışı yaşıyor. Ülke genelinde havaların ısınmasının ardından karların erimesi, doğanın yeniden canlanıp çiçekler açması, bitkilerin yeşermesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı 2 bin 150 rakımlı Handere köyü, hala kar altında. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden ve kışın en uzun ve sert geçtiği yörelerden olan köyün sakinleri, özellikle geceleri aşırı soğuklar sebebiyle sobalarını yakmayı sürdürüyor. 
Baharın gelmesiyle ülkenin birçok yerleşim yerinde ekim yapılmasına rağmen köyün tamamen karla kaplı olması yüzünden tarlalar işlenemiyor. Köy sakinleri, tarlalarında ekim yapmak için karların eriyip havanın ısınmasını bekliyor. AA
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