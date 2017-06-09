Bu yaz sıcak geçecek

Bu yılın mevsim sıcaklık tahminleri ne ilişkin bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu , hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini, nisan, mayıs aylarının özellikle soğuk geçtiğini belirtti. Sıcaklıkların 20 Haziran'dan itibaren artmaya başlayacağını belirten Eroğlu, "Bu yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." dedi.

Bakan Eroğlu, ayrıca yine bu aylarda yağışların, kuzey kesimler ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Önümüzdeki hafta yağış var

Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu, Karabük, Ardahan ve Kars çevrelerinde pazar günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde pazartesi günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.