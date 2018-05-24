Buğday çiftçiyi mutlu etmedi  

Manisa'da buğday hasadı başladı. Bu yıl nisan ayının yağışsız ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiftçiler hasada erken başladı. Buğday tarlalarında incelemelerde bulunan Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, buğdayların uç kısımlarının olgunlaşmadığını ve boylarının da saman için yetersiz olduğu tespitinde bulundu.

Buğdayda bu yıl verimin düşük olması nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kendilerine verilen bin 50 liralık fiyatın düşük olduğunu belirten Altındağ, "Bu dönemde devletimizin buğdaya açıklamış olduğu fiyat çiftçilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmadı. geçen sene maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı bu fiyat girdiğimiz kapıdan çıkma noktasında bıraktı.

Bunun için de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan bu açığı kapatmak için yüksek bir prim desteği uygulanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Açıklanan rakam çiftçiyi memnun etmedi

Altındağ sözlerini şöyle sürdürdü, "Mazot, gübre, ilaç gibi girdi fiyatlarının yüzde 50, yüzde 100'lere yakın zam olması girdi maliyetlerini arttırdı. Buğdayımızın geçen sene tonu 940 lira, bu sene de bin 50 lira olması, fakat 2015 yılında 910 lira olan buğday 2015-2017'de 940 lira açıklandı. Bu sene bin 50 lira. 2015'ten 2018'e bakarsak yüzde 7'lik bir zam oranımız var.

Bu seneye bakarsak yüzde 11 civarlarında oluyor. Bu zam oranı iki sene bazında çok düşük kalıyor. Çiftçilerimiz açıklanan fiyattan memnun değil. Bin 200 lira civarlarında bu buğdayın satılması gerekiyordu. Burada da ekmek temel gıda olduğu için devlet zamlanmasını istemiyor. Bunun üzerine biz de bu yönden mağdur oluyoruz. 5 kuruş bir prim veriliyor. Ama bu da yetersiz."

Çiftçi buğday ekmez hale geldi

Girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle çiftçilerin buğday ekmediğini ve samanın da yetersiz olduğunu sözlerine ekleyen Altındağ, "Girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı çiftçimiz buğday ekmez hale geldi. Saman da yetersiz. Bu yıl buğdaylarda boy da yok. Eski buğdaylardan, bol samanlı buğdaylardan da yok. Yağışların dengesiz yağmasından dolayı verim kaybı bir hayli yüksek" diye konuştu.

HABER MERKEZİ