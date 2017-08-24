Bunlar nasıl anne-baba!

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, anne ve babası tarafından yankesicilik yaptırılan küçük yaştaki kız çocuğu, son işinde yakalandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylasındaki bir restoranda yemek yiyen aileyi gözüne kestiren yankesici aile, ailenin çantasını sandalyeye asmasının ardından harekete geçti. Küçük kız restoranda önce çevreyi kolaçan etti. Bu sırada aile ile birlikte hareket eden şüphelilerden Veysel K. de ailenin yanından geçerken karşıdan gelen küçük kıza başı ile işaret ederek hedefi gösterdi. Küçük kız ortamın sakinleşmesinin hemen ardından yemek yiyen ailenin sandalyeye asılı çantasını alarak kayıplara karıştı.

Durumu fark eden bir başka vatandaş şüphelilerin kullandığı aracın arkasından ateş etti. Durumun polise bildirilmesinin ardından yapılan araştırmada, şüphelilerin Ula ve Köyceğiz ilçelerinde de benzer yankesicilik olaylarına karıştıkları değerlendirilirken, PTS, MOBESE, özel güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından baba Alişan E., anne Dilara, yankesicilik olayına yardım ve yataklık ettiği belirlenen Veysel K.’nin birlikte hareket ettikleri belirlendi.