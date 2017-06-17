Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması sonucu göl suyunun renginde değişme meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, yaptığı açıklamada, alg patlamasının, suyun içerisinde bulunan mikroskobik organizmaların çoğalarak suyun üzerinde gözle görülür hale gelmesi şeklinde oluştuğunu söyledi. Alg patlamasının yılın belli dönemlerinde ortaya çıkabileceğini anlatan Gülle, şöyle devam etti: "Dünyada en çok Hazar Denizi ve Baltık Denizi'nde yılın belli dönemlerinde ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de ise bugüne kadar kaydedilmiş en yoğun alg patlaması Bafa Gölü ve Burdur Gölü'nde oldu. Burdur Gölü'nde ilk defa 2000 yılında rastladık. Bu yıldan sonra belli zamanlarda görülürdü. Bu yıl da çok büyük, kitlesel, neredeyse gölün tamamını kaplayan bir çoğalma gördük. Şu ana kadar alg patlamalarının en şiddetlisi bu yıl gerçekleşti. Şimdiye kadar olanların en fazlasıydı. Gölün neredeyse tamamını kaplamış vaziyette. Önce göl üzerinde kendisini böyle kahverengimsi, turuncumsu bir örtü olarak gösteriyor. AA
Burdur Gölü'nün rengi değişti
Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması sonucu göl suyunun renginde değişme meydana geldi.
17 Haziran 2017 Cumartesi 14:49
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