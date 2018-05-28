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Bursa'da barajlar doldu

Bursa'da son bir haftadır devam eden sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını yüzde 100'e çıkardı. Taşma sınırına ulaşan Doğanca Barajı'nda tek kapak açılarak su tahliyesi yapıldı

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:35
Bursa'da barajlar doldu

Bursa'da son bir haftadır etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğancı ve Nilüfer Barajları'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Taşma seviyesine ulaşan Doğancı barajında tek kapak açılarak tahliye çalışması yapıldı.

Son 10 yılın en şiddetli yağışlarının görüldüğü Bursa'da geçtiğimiz cuma günü Uludağ'a rekor seviyede yağışlar düşünce batı tarafındaki 3 ayrı vadide heyelan meydana gelmiş sel suları ve çamur Bursa-Orhaneli Karayolu'nun kapanmasına sebep olmuştu. Sel sebebiyle aynı bölgedeki Doğancı köyünde de evler yıkılmıştı. Dağdan gelen sular aynı bölgede bulunan Doğancı barajını besleyen dereyle birleşip baraj gölüne döküldü. Önceki gün doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Doğancı Barajı'nda tek kapak açılarak su tahliyesi yapılmaya başlandı. Barajdan boşaltılan sular Nilüfer Çayı'nın bazı noktalarında taşkınlara yol açtı. Öte yandan Meteoroloji yetkililerine göre Salı gününden itibaren yeni bir yağışlı hava periyoduna girilmesi bekleniyor. İHA

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