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Bursa'da tarlaları dolu vurdu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çarşamba gecesi etkili olan dolu, 9 kırsal mahalledeki yaklaşık 10 bin dekar tarım arazisinde zarara yol açtı

28 Haziran 2018 Perşembe 17:41
Bursa'da tarlaları dolu vurdu

Karacabey Ovası'ndaki Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı başta olmak üzere 9 kırsal mahalledeki tarlalarda ekili domates, biber, karpuz, kavun, mısır ve salatalık gibi ürünler büyük ölçüde zarar gördü. İlçedeki tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Ceylan, doludan zarar gören tarlalarda hasar tespitine başladıklarını söyledi.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem de Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı başta olmak üzere 9 kırsal mahallede yaklaşık 10 bin dekar alanda zararın söz konusu olduğunu kaydeden Erdem, "70-80 bin ton civarında mahsul zarar gördü. Bu zarar çiftçiye çok ağır gelecektir" dedi.
AA

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