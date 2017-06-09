Bursa'yı sel aldı Bursa bir kez daha sağanak yağışa teslim oldu. Son 15 yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşıya kalan Bursa'da bazı noktalarda rögar kapaklarının tıkalı olması sebebiyle caddeler göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

09 Haziran 2017 Cuma 14:40 Bu haber kez okundu.