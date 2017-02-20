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Büyük bir facia engellendi

Bingöl kırsalında gerçekleştirilen operasyonda en az 4 bombalı araç saldırısında kullanılabilecek 1.5 ton amonyum nitrat gübre ile 500 kilogram amonyum nitrat gübre ile hazırlanan patlayıcı madde ele geçirildi

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:59
Büyük bir facia engellendi
Bingöl'ün Oğuldere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda en az 4 bombalı araç saldırısında kullanılabilecek 1,5 ton amonyum nitrat gübre, 500 kilogram amonyum nitrat gübre ile hazırlanan patlayıcı madde, Zagros silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 19 Şubat'ta düzenlenen, "Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Kızılboğa-10" operasyonunda teröristlerin baharla birlikte yapmayı planladığı hain saldırılarda kullanacağı değerlendirilen büyük miktarda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. "Teröristlerin hain emellerine ulaşmaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin aralıksız çalışmaları sonucunda bir kez daha engellendi." ifadesine yer verilen açıklamada; "En az 4 bombalı araç saldırısında kullanılabilecek 1,5 ton amonyum nitrat gübre ve 500 kilogram amonyum nitrat gübre ile hazırlanmış patlayıcı madde, operasyonda terör örgütüne ait Zagros silahı, 12,7 milimetre çapında Zagros silahına ait bin mühimmat 7,62 milimetre çapında bin Bixi mühimmatı, 5,56 milimetre çapında 500 mühimmat, bomba yapımında kullanılmak üzere 600 metre kablo, bombalı eylemlerde kullanılabilecek 3 tüp, 30 litre mazot ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi." denildi. AA



Anahtar Kelimeler:
BingölPKK
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