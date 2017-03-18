Büyük Set Resifi için çağrı

Avustralya’nın Queensland sahili açıklarındaki Mercan Denizi’nde bulunan Büyük Set Resifi’nde kirliliğin azaltılması ve fazla avlanmanın kontrol altına alınmasının, mercanların büyük oranda yok olmasına neden olan aşırı ağarmanın önüne geçemediği bildirildi.

Avustralya’nın kuzeydoğusunda 2 bin 600 kilometre alana yayılan Büyük Set Resifi’nde yapılan araştırmada, mercanları ısınma kaynaklı ağarmadan korumanın tek yolunun küresel ısınma yla mücadele olduğu belirtildi.

Araştırmada, resiflerin korunması için gösterilen, kirliliğin azaltılması ve fazla avlanmanın kontrol altına alınması gibi yerel çabaların, başta beyazlama olmak üzere artan okyanus sıcaklıklarının mercanlarda yol açtığı olumsuz etkilerin azaltılmasında yetersiz kaldığı vurgulandı.

Resifleri söz konusu tahribattan korumak üzere küresel ısınmaya karşı acilen eyleme geçilmesi gerektiği aktarılan araştırmada, resiflerin yüzde 91’inin, 1998, 2002 ve 2016’da en az bir sefer ağardığına işaret edildi.

Avustralya Araştırma Konseyi (ARC) Mercan Resif Araştırmalar ı Merkezi Direktörü Profesör Terry Hughes, ağarmanın önüne geçemediklerini belirterek, acilen iklim değişikliğiyle ilgili önlem alınması gerektiğini söyledi.

3 kere ağarma yaşandı

Aynı zamanda araştırmaya öncülük eden Hughes, su kalitesi ve balıkçılığa yönelik yerel girişimlerle mercanların ağarmaya olan direncinin artırılmasını umduklarını ancak bunun etkili olduğuna dair herhangi bir kanıt elde edemediklerini ifade etti.

Daha önce, 1998, 2002 ve 2016’da 3 kere ağarma yaşandığını anımsatan Hughes, dördüncü ağarmanın da yolda olduğuna dikkati çekti.

Avustralya turizm sektörünün en değerli varlıklarından biri olan ve yılda yaklaşık 5 milyar dolar gelir getiren Büyük Set Resifi, 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. AA