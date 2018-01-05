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Büyük usta Münir Özkul hayatını kaybetti

Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Münir Özkul, 93 yaşında hayata veda etti.

05 Ocak 2018 Cuma 13:55
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Büyük usta Münir Özkul hayatını kaybetti

Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Münir Özkul, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi görüyordu.

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığının uzun bir süreci kapsadığını anlatarak, "Defalarca asılsız haberlerle aslında biraz bugüne hazırlanmış olduk. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.

Gazetecilerin soruları üzerine Güner Özkul, "Cenaze töreni için pazar gününü düşünüyoruz, bir aksilik olmazsa. Çok küçük bir ihtimal, pazartesi. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Daha sonra Teşvikiye Camisi'nden uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

1925’te dünyaya geldi

İstanbul'da 1925'te dünyaya gelen sanatçı, 1940'ta İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenciyken Bakırköy Halkevi'nde tiyatroya başladı. Ses Tiyatrosu'nda 1948'de sahnelenen "Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonel olan sanatçı, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti.

Sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatroları ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yanı sıra özel tiyatrolarda da görev yaptı. Özkul, Altan Karındaş topluluğunda oynanan Sadık Şendil'in "Kanlı Nigar" oyunundaki rolüyle 1968'de İlhan İskender Armağanı'nı kazandı.

İsmail Dümbüllü kavuğunu ona verdi

İsmail Dümbüllü'nün Kel Hasan'dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğunu verdiği Özkul, 1978'de Haldun Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunundaki rolüyle "Avni Dilligil", "Ulvi Uraz", "İsmet Küntay" ve "İsmail Dümbüllü" ödüllerini kazandı.

Münir Özkul 1950'lerden itibaren sinemada da rol almaya başladı. Canlandırdığı karakter rolleriyle büyük beğeni kazanan Özkul, özellikle 1970'li yıllarda, kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. Sanatçı, Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı Kel Mahmut tiplemesiyle hafızalara kazındı.

"Mavi Boncuk", "Bizim Aile", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler", "Neşeli Günler", "Gırgıriye" ve "Görgüsüzler" adlı kalabalık kadrolu aile filmlerinde Adile Naşit ile rol alan sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Özkul, Sev Kardeşim filmindeki rolüyle 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü, "Bizim Aile" filminde canlandırdığı "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali Özel Ödül alırken, 2006 Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü'ne, 2014 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne, 2015 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Televizyon dizilerinin yaygınlaşmaya başladığı 1990'lı yıllarda "Uzaylı Zekiye", "Ana Kuzusu" ve "Şaban ile Şirin"de rol aldı.

Münir Özkul, 1980'de yapılan jübileyle 40'ıncı sanat yılını, 1996'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ise 55'inci sanat yılını kutladı. Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de "devlet sanatçısı" unvanı verilen sanatçı, oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un da babasıdır.

AA

Anahtar Kelimeler:
Münir özkul
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