BuzzFeed'den reina incelemesi

ABD'nin önde gelen dijital yayınlarından BuzzFeed, Türkiye'de 1 Ocak 2017'de Reina gece kulübünde 39 kişinin yaşamını yitirmesinden bu yana büyük çaplı bir saldırı yaşanmadığını belirterek, güvenlik güçlerinin aldığı önlemleri inceledi.

BuzzFeed'de Borzou Daragahi imzasıyla yayınlanan yazıda, Ekim ayında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Forum İstanbul alışveriş merkezine bomba yüklü araçla düzenlenmesi planlanan saldırının polisin takibi ve operasyonuyla önlenmesi Türkiye'nin "terörle mücadelede elde ettiği en önemli başarılardan" biri olarak tanımlandı.