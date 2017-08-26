Çakmakla oyun felaket getirdi

Dün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Gazi Sokağı'nda 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Baba Gökhan K.'nin işte olduğu sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bir odayı sararken, 3 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Anne Ayfer K. ile 2 yaşındaki oğlu Hüseyin ve 6 yaşındaki kızı Narin, 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi. Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırılan ailenin en küçük ferdi Hüseyin K. hayatını kaybederken, durumu ağır olan ablası Narin K. ise yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Acı haberi alıp evine koşan baba Gökhan K., gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.