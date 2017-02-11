Çam kozalağı reçel ile tatlanıyor

Ormandan sofralara taşınan ve damaklarda farklı bir tat bırakan çam kozalağı reçeli, son yıllarda büyük şehirlerdeki vatandaşlardan da ilgi görüyor. Geniş bir ormanlık alana sahip Kofçaz ilçesindeki köylerde, orman köylülerinin topladığı kozalaklar, tarım ürünlerini işleyen firmalarca satın alınarak lezzete dönüştürülüyor. İşletmelerde sıcak suyla defalarca yıkanarak temizlenen ve kısık ateşte uzun süre kaynatılarak kıvamına geldiğinde şekerle buluşturulan çam kozalağı, uzun bir lezzet yolculuğu sonrası reçele dönüşüyor. Büyük şehirlerden de yoğun talebin olduğu çam kozalağı reçeli, kavanozdaki estetik duruşu ve lezzeti ile damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. HABER MERKEZİ