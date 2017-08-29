Çam kozalaklarını sepete dönüştürdü Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormandan topladığı kozalakları tel yardımı ile sepete dönüştüren Muzaffer Özcan, ürünlerini Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilcilerin beğenisine sunuyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormandan topladığı kozalakları tel yardımı ile sepete dönüştüren Muzaffer Özcan, ürünlerini Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilcilerin beğenisine sunuyor. Mudurnu'ya bağlı Bulanık köyünde yaşayan emekli Muzaffer Özcan, çam ağaçlarının kozalak dökmeye başladığı zamanlarda ormana giderek çuvallar dolusu kozalak topluyor. Kozalakları boyutlarına göre ayıran 70 yaşındaki Özcan, daha sonra bunları tel yardımı ile küçük, orta ve büyük ebatlarda sepetlere dönüştürüyor. Özcan, saatlerce uğraşarak yaptığı sepetleri, doğal güzellikleri ile ünlü, her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Abant'ta tanesini 20 liradan satışa sunuyor. Özcan, çeşitli boydaki çam kozalaklarını bir araya getirerek süs eşyaları yaptığını da anlatarak, "Maket olarak süs eşyası yapmak için çok uğraştım. Kozalakları tellerle birbirine bağlıyorum. Bu iş epey zamanımı alıyor. Bir günde üç tane zor yapılıyor. Kozalağın büyüklüğüne göre zamanı da değişiyor." şeklinde konuştu. Emekli olduğunu ve boş zamanlarını da kozalaktan sepet yaparak değerlendirdiğini ifade eden Özcan, "Saatlerce uğraşarak kozalakları sanata dönüştürüyorum. Kozalaktan sepet yaparak kazandığım parayla evime ekmek almaya çalışıyorum. Bu işi benden başka yapan görmedim." diye konuştu. AA