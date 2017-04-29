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Cami inşaatında göçük: 3 ölü

Samsun’un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında meydana gelen göçük nedeniyle ilk belirlemelere göre enkaz altında 6 kişinin kaldığı, 3’ünün sağ çıkarıldığı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi

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Cami inşaatında göçük: 3 ölü
Samsun’un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre enkaz altında 6 kişinin kaldığı, 3’ünün sağ çıkarıldığı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. 
Yeni Mahalle’de Kevser Camii inşaatında dün saat 12.00 sıralarında beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Çökme sonucu çok sayıda kişi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıldı. 
Yapılan kurtarma çalışmasında 3 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı. İHA
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