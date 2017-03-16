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Çanakkale'de savaş suçu işlenmiş

Tarihin en kanlı savaşlarından birisi olan Çanakkale Savaşları’nda, İngiliz ve Fransızların Türk askerinin üzerine attıkları zehirli çiviler seneler sonra bile görenleri dehşete düşürüyor.

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Çanakkale'de savaş suçu işlenmiş
Tarihin en kanlı savaşlarından birisi olan Çanakkale Savaşları’nda, İngiliz ve Fransızların Türk askerinin üzerine attıkları zehirli çiviler seneler sonra bile görenleri dehşete düşürüyor. 4 tarafı sivri, yere düştüğünde her zaman sivri tarafı üstte kalan zehirli çiviler, harp meydanında binlerce Türk askerine zarar vermiş. Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği Başkanı Ertekin Köse, zehir sürüldüğü de iddia edilen bu çivilerin dünya savaş suçlarına örnek gösterilebileceğini söyledi. Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah tabyasında 102 yıl önceki Çanakkale Savaşları sırasında itilaf devletlerinin dev savaş gemilerinden ve savaş uçaklarından atılan ‘topuk kıran’ denilen 4 tarafı sivri yıldız çiviler, görenlere savaşın dehşetini bir kez daha hatırlattı. Dört tarafı sivri, uçları balık oltasına benzer bir şekilde imal edilen bu çivilerin, yere nasıl düşerse düşsün sivri tarafı hep üstte kalıyor. Türk askerinin yürüyüş yollarına atılan bu çiviler, gece karanlığında fark edilmediğinden, askere büyük zayiat verdirdi. Ayakkabıdan kolayca geçen bu çiviler, askerlerin topuk kemiklerini kırarak yaraladı. Ameliyatsız çıkarılması imkansız olan bu çiviler kangrene de sebebiyet verdi. HABER MERKEZİ
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Çanakkale Savaşları
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