Çanakkale’de arsa fiyatları 20’ye katlandı

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Lapseki ile Gelibolu'yu birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü 'nün son 3 yılda bölgede nelere yol açtığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çanakkale Boğazı'nda inşa edilecek ilk köprü projesi özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün birinci derece etkilediği bölgelerin son dönemde yoğun talep gördüğünü dile getiren Maya, köprünün temelinin 18 Mart'ta atıldığını hatırlattı.

İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir hattı boyunca uzanacak otoyol güzergahı ve bu kapsamda inşa edilmesi planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bölgenin gayrimenkul piyasasını etkileyen en önemli aktör haline geldiğini ifade eden Maya, projenin etkilerinin son 2 yıldır daha çok konuşulmaya başlandığını söyledi. Maya, "Ancak bölgede yaşanan değer değişimleri ve yatırımcıların bölgeye olan ilgisi son 10 yıllık döneme uzanıyor. 10 yıl içerisinde yapılan satış işlemlerinde, yatırım amaçlı satılan arsa ve tarlaların ikinci kez el değiştirdiği görülüyor." diye konuştu.

‘Metrekaresi 5 TL'den 100 TL'ye çıktı’

Maya, yaptıkları araştırmalarda köprü güzergâhındaki arsaların fiyatlarının son üç yılda 20 kata varan oranlarda arttığını gördüklerini anlattı. Maya, "Ayrıca talebe göre arzın kısıtlı olduğu lokasyonlarda spekülatif bilgilerin sanal bir rant oluşturabileceği sebebiyle gayrimenkul alım satımlarında son 10 yıldaki değer değişimlerinin de dikkate alınmalı." uyarısında bulundu.

Köprü ayaklarının yerinin belirlenmesiyle yatırımcıların projeden birinci derece etkilenen bölge kapsamında yer alan Kocaveli, Gazi Süleymanpaşa, Suluca, Kemikli Alan, Gökköy, Umurbey ve Kangırlı köylerine yoğunlaştığını belirten Maya, bölgede tarla fiyatlarının yüzde 20'ye varan oranlarda arttığını vurguladı. Maya, "2014 yılında metrekaresi 5 TL'den satılan tarlaların, 2015 yılında 10 TL'den, 2016 yılında 25 TL'den ve şu anda 100 TL gibi ortalama birim fiyatlardan satılıyor." dedi.

‘Konut fiyatları 4'e katlandı’

Maya, Lapseki ilçe merkezinin yaklaşık 2,5 kilometre güneyinde yer alacak olan köprünün Lapseki ile Çanakkale merkez ilçesi arasında yer alan bölgelerde konut satışlarını da etkilediğini belirterek, şunları kaydetti: