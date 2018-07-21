Cankurtaranlar iki ayda 2 bin 268 kişiyi kurtardı

İstanbulluların plajlara yoğun ilgi göstermesi nedeniyle cankurtaranlar, özellikle hafta sonları yoğun mesai yapıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İstanbul'da 12 ilçede toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda cankurtaran hizmeti veriyor. Plajlarda görev yapan 481 cankurtaran, 35 jet-Ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 2 can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ve 190 gözetleme kulesi ile vatandaşların can güvenliği için çalışıyor. Ekipler, 1 Haziran'da başlayan plaj sezonunda şu ana kadar 2 bin 268 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

14 Temmuz Cumartesi günü 113, 15 Temmuz Pazar günü ise 550 vatandaşa müdahale eden cankurtaranlar, iki aylık süreçte en çok kurtarmayı 202 kişi ile Şile Sofular plajında gerçekleştirdi. Cankurtaranlar, 2005 yılından bu yana boğulma tehlikesi geçiren 48 bin 829 vatandaşı kurtardı.

AA