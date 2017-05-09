Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Sürücü, çarptığı yayanın başından ambulans gelene kadar ayrılmadı. Yenişehir caddesi üzerinde seyir halinde olan Emirhan B. yönetimindeki 16 YA 854 plakalı özel otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki İrfan B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaya yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü genç, yaralının yanına giderek ilk müdahaleyi yaptı. Genç sürücü, yaralının başından ambulans gelene kadar ayrılmadı. Yaralı adam olay yerine çağrılan 112 ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği kaza ile alakalı tahkikat sürüyor. İHA
Çarptığı adamın başından ayrılmadı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
09 Mayıs 2017 Salı 15:15
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