Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çarptığı adamın başından ayrılmadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Bu haber kez okundu.

Çarptığı adamın başından ayrılmadı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Sürücü, çarptığı yayanın başından ambulans gelene kadar ayrılmadı. Yenişehir caddesi üzerinde seyir halinde olan Emirhan B. yönetimindeki 16 YA 854 plakalı özel otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki İrfan B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaya yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü genç, yaralının yanına giderek ilk müdahaleyi yaptı. Genç sürücü, yaralının başından ambulans gelene kadar ayrılmadı. Yaralı adam olay yerine çağrılan 112 ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği kaza ile alakalı tahkikat sürüyor. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Bursa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100