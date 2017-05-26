Çeltik arazilerini korumak için nehre set çekildi

Türkiye 'de üretilen çeltiğin büyük bir bölümünün karşılandığı Edirne 'nin İpsala ilçesinde, sulama amacıyla kullanılan nehir suyuna, deniz suyunun karışmasını engellemek için Meriç Nehri'ne set yapıldı. Meriç Nehri'nin Ege Denizi 'ne döküldüğü yere yakın İpsala Ovası Paşalı mevkisinde yapılan 100 metrelik set, çeltik arazilerini sulamada kullanılan nehir suyunun kendi özelliğini koruyacak. İpsala Kaymakamı Ali Uysal ve beraberindekiler nehre yapılan sette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Seçkin Şimşek, yaptığı açıklamada, setin sulamada kullanılan nehir suyunun tuzlanmasının önüne geçerek çeltiği koruyacağını söyledi. Meriç Nehri'nin Türkiye tarafından geçen bölümünde denize yakın kısımlarında gelgit olayının yaşandığını anlatan Şimşek, "Bahar aylarının kurak geçmesi nedeniyle gelgit olaylarından dolayı deniz suyunun karışmaması için tedbir olarak İpsala kısmında nehri ortasından bölerek tuzlanmayı engelledik. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve bazı yerleri 17 metre derinliğindeki nehre kamyonlarla taş taşıyarak kapatmayı başardık. Bu dönemde Meriç Nehri'nin tuzlanması bölgemizde yaklaşık 200 bin dekar çeltik arazisinin yanmasına sebep olabileceği için bu tedbiri aldık." diye konuştu. AA