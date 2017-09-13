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Cenazeler karıştı

Aydın'ın Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede ölen 50 yaşındaki Halil Asal'ın Şanlıurfa'daki yakınlarına hiç tanımadıkları bir kadının cenazesi gönderildi 

13 Eylül 2017 Çarşamba 15:46
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Cenazeler karıştı

11 Ağustos tarihinde Aydın'ın Söke ilçesinde özel bir hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki Halil Asal’ın cenazesi önce İzmir'e, oradan da uçakla İstanbul’a gönderildi. İstanbul’dan havayolu ile Şanlıurfa’ya getirilen cenaze, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan cenaze için morga gelen yakınları son kez görmek istedikleri cenazeye bakınca, cenazenin kendi yakınları olmadığını fark etti. Yetkililere haber verilmesi üzerine cenazenin karıştığı belirlendi. Cenazenin nerede karıştığı henüz belirlenemezken İstanbul’da karışmış olabileceği tahmin ediliyor. Hayatını kaybeden Halil Asal’ın yakınları duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.
Halil Asal’ın ağabeyi Bakır Asal, “Kardeşim 11 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Naaşı Şanlıurfa’ya gelmek üzere Aydın’ın Söke ilçesine, oradan da İzmir Havaalanı'na götürüldü. Ardından da İzmir Havaalanı'ndan İstanbul’a taşındı. İstanbul’dan da uçakla Şanlıurfa’ya getirildi. Maalesef yanlış cenaze geldi. Yerine bir bayan cenazesi geldi. Biz yüzünü açıp bakmasaydık, götürüp defin etseydik bunun vebalini günahını kim kaldıracaktı” dedi.


Karışıklığın nedeni yanlış etiket mi?

 Hayatını kaybeden Halil Asal’ın bir diğer akrabası Gökmen Gök ise cenazeyi Şanlıurfa’ya getiren havayolu şirketinin yanlış etiket kullandığını savunarak, “Havayolu şirketindeki yetkililer yanlış etiketten kaynaklandı. Sonuçta gönderilen bir ambalaj değil. Gönderilen bir eşya değil. Bir cenaze gönderiyorsunuz. Bu etiket oradakilerin hatasıdır. Kodlamayı düzgün yapsalardı böyle olmazdı” şeklinde konuştu. İHA

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