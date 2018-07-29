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Cep telefonunu iki elle kullanmayın!

Hatalı cep telefonu kullanımı, baş, boyun ve sırt ağrılarına davetiye çıkarıyor

29 Temmuz 2018 Pazar 18:03
Cep telefonunu iki elle kullanmayın!

Başı öne eğip telefona bakmanın ortalama insan başının kendi ağırlığından 5 kat daha fazla vücuda ağırlık yüklenmesine neden olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Toprak, telefonunun tek elle kullanılmasının daha az zararlı olacağını söyledi. Ortalama insan başının 5.5 kilo olduğunu ve telefon kullanımı sırasında başın 60 derece aşağı doğru eğilmesiyle vücudun bunu 27 kilo olarak algıladığını söyleyen Toprak, “Başımızı eğer 15 derece öne doğru eğersek, vücut bunu 12 kilo olarak hisseder.

Eğer başımızı 30 derece öne doğru eğersek, vücut bunu 18 kilo; 45 derece öne eğip telefonla, bilgisayarla, kitapla meşgul olursak 22 kilo; 60 derece öne doğru eğersek 27 kg olarak hissediyor” dedi. Tedavinin yanında kişinin, yaşam stilinde de değişikliğe gitmesi gerektiğini belirten Toprak, “Kronik olarak yük binme sonrası sırt ve boyun kavşağımızdaki kas gruplarımızda spazmlar gelişiyor. Kronik ağrı döngüleri oluşuyor. Bu aşamada kişi, istirahat etse de ağrıları hafiflemiyor çünkü kas çok calışmadan dolayı artık kendisini korumaya alıyor ve kasılıyor, dinlenemiyor, rahatlayamıyor.

Bunun tedavisi de ameliyat, kayropraktik ya da fizik tedavi değil. Çare kişinin günlük yaşam stilini değiştirmesi” ifadelerini kullandı. Yanlış cep telefonu kullanımının omurgada şekil bozukluğuna neden olduğunu söyleyen Toprak, telefonu tam göz hizasında tutmanın da doğru olmadığını ve kullanım sırasında el değişikliğinin yapılması gerektiğini söyledi. Kolların dirsekten bükülü halde telefonu tumanın doğru olduğunu söyleyen Toprak, “Telefonu iki elle kullanmak yerine tek elle kullanmanın sırt için daha sağlıklı olduğuna yönelik çalışmalar var.

Telefonu iki elle kullandığınız zaman omuzlarınız daha çok önde ve daha çok kapanıyorsunuz. Yani telefonu tek elle kullanmak daha az zararlı. Bunun yanında sürekli aynı elde uzun süre telefon kullananlar el değiştirmeli. Telefonu bir miktar aşağıda tutmak gerekir” şeklinde konuştu. Son olarak doğru çanta kullanımı hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Mehmet Toprak, “Tek taraflı çanta kullanımı önermiyoruz. Bunun yerine çantayı çift taraflı kullanmak daha doğru.

Kadınların kullandığı askılı çantada yapılması gereken en temel şey askıyı çapraz olarak takmak ama her seferinde aynı taraftan takılmamalı. Mümkün olduğunca çantanın askısını diğer omuzla değiştirmek gerekiyor” dedi.

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