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Cevizde ‘bereket hasadı’ başlıyor

İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde, son 3 yıldaki don zararlarında olumsuz etkilenen üreticiler, bu yıl eylül ayının ortasından itibaren başlayacak hasatta bereketli dönem bekliyor

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Cevizde ‘bereket hasadı’ başlıyor
İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde, son 3 yılı zararla kapatan üreticiler, bu yıl yüksek rekolte bekliyor. Cevizde geçen yıl yaklaşık yüzde yüzde 50, önceki yıl yüzde 80, 2014'te ise yüzde 100'e yakın ürün kaybı yaşayan üreticiler, 15 Eylül'de başlayacak yeni hasat dönemine umutla giriyor. Yaklaşık 10 bin dönüm kapama bahçede 60 bin ağacın bulunduğu Kaman'da, ilkbahar donları nedeniyle bu yıl bölgelere göre yaklaşık yüzde 15-30 arasında rekolte düşüşü bekleniyor. Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Yılmaz,  yaptığı açıklamada, zirai don nedeniyle Kaman cevizi üretiminde verimin son 3 yıldır çok düşük olduğunu belirterek, bu sene üreticilerin tabiriyle "bereket hasadı" yaşanacağını tahmin ettiklerini söyledi. Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül de ceviz hasadının 15 Eylül gibi başlayacağına işaret ederek, müstahsil faturası kesilmediği için cevizde verilere dayalı rekolte tahmini yapamadıklarını dile getirdi. Afakî rakamlar da açıklamak istemediklerini dile getirdi. AA
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Kaman Cevizi
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