Cevizin beyin üzerine etkileri araştırıldı

Eczacı Gülay Fidaner, Harvard Tıp Fakültesi'nde cevizin beyin üzerindeki etkisinin incelendiği önemli bir araştırmaya dikkat çekti. Fidaner, günümüzde diyetlerde ve yiyeceklerimize lezzet katması amacıyla ya da zengin besin değerleri sebebiyle oldukça fazla kullanılan kuru yemiş türlerinden en çok yetiştirilen ve en yaygın kullanılan cevizin içlerinde bulunan biyoaktif bileşenlerin araştırılması ve özellikle kalp-damar hastalıklar üzerine olumlu etkilerinin görülmesi üzerine birçok çalışma yapıldığını, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) 2003 yılında düşük doymuş yağ ve kolesterol içeren diyetin bir parçası olarak günde 42 gr. kuru yemiş tüketmenin kalp hastalıkları riskini azaltabileceğini bildirdiğini söyledi.

Yüksek enerji kaynağı olan cevizin (650 kcal/100 gr. ceviz) yüzde 3 protein, yüzde 15 yağ, yüzde 35 linoleik asit, fosfor, B ve D vitaminleri içerdiğini bildiren Fidaner, "Ceviz yaprağının antiseptik etkisi vardır. Kan şekerini düşürmede, kemikleri güçlendirmede ve haricen deri rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Kansere karşı koruyucu etkisi olduğu hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. Kolesterol ve LDL seviyesini düşürdüğü ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı bildirilmiştir. Halk arasında ceviz içinin geceden bir bardak suya konulup sabah içilmesi yaygın bir kullanımdır. Hiçbir yan etkisi olmamakla birlikte olumlu sonuçlar görülmüştür ve uygulayanların çoğunda kolesterol ve LDL seviyeleri normal değerde ölçülmüştür" dedi.

Ceviz beynin aktivitesini değiştiriyor

Fidaner, cevizin beyindeki açlık hissini azaltmasıyla ilgili araştırmalar yapıldığını da kaydederek araştırmalar ile ilgili şu bilgileri verdi: "Cevizin doygunluk hissini arttırdığını ve açlık duygusunu bastırdığını düşünen araştırmacılar yürüttükleri yeni bir beyin görüntüleme çalışmasında, ceviz tüketenlerin beynindeki açlık ve iştah mekanizmalarını düzenleyen bir alanı harekete geçirdiğini gösterdiler. Diyabet, Obezite ve Metabolizma dergisinin internette yayınladığı bulgular, cevizin beyindeki etkisini ilk kez ortaya koydu. Çalışmanın başyazarı BIDMC Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Birimi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Olivia M Farr ve arkadaşları, Harvard Tıp Fakültesi'nden tıp profesörü Christos Mantzoros'un liderliğinde yaptığı çalışmada fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) cihazı kullanarak ceviz tüketiminin beynin aktivitesini değiştirdiğini gözlemledi.

Obezler üzerinde yapılan testler

Bilim adamları, BIDMC'nin Klinik Araştırma Merkezi'nde (CRC) yaşaması için 10 gönüllü obezite hastası seçtiler. Beş günlük bir süreçte gönüllüler günde bir kez American Diabetes Association (ADA) diyet rehberi tarafından tavsiye edilen 48 gram ceviz içeren smoothie içtiler. CRC'deki diğer konaklamaları süresince ceviz içermeyen ama besleyici olarak karşılaştırılabilir plasebo içecekler aldılar ve ceviz içeren içecekle tamamen aynı tatla tatlandırdılar. İki seansın sırası rastgele idi, yani bazı katılımcılar önce cevizli olanı tüketirken diğerleri içerisinde ceviz olmayanı tükettiler. Önceki gözlemsel çalışmalarda olduğu gibi, katılımcılar, ceviz içeren smoothieleri tükettiği hafta boyunca plasebo smoothie verilen haftaya kıyasla daha az açlık hissettiklerini bildirdiler. Deneyin beşinci günü uygulanan fMRI testleri Farr, Mantzoros ve ekibe net bir sonuç verdi. Gönüllülere makineye bağlıyken hamburger ve tatlı gibi daha çok istenen gıdalar, kaya ve çiçekler gibi nötr nesneler ve sebze gibi daha az istenen gıdaların resimleri gösterilmiş ve fMRI görüntüleme beş günlük cevizden zengin diyeti alanlarda beyindeki sağ insula denilen kısımda artmış aktivite görülmüş. Böylece açlığı ve şiddetli iştahı düzenleyen beynin sağ insulasında ceviz yedikten sonraki artmış aktivite gösterilmiştir." İHA