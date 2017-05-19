Çiftçi, pancarı bırakma noktasına geldi

Bursa ’da daha önce 600 bin ton ekilen şeker pancarı glikoz şurubu yla rekabet edemeyince ekim azalmaya başladı. Bursalı şeker pancarı üreticileri, maliyeti ucuz olan glikoz şurubunun hem insan sağlığını, hem de üreticiyi vurduğunu belirterek, yetkililerin bu duruma çare bulmasını istedi.

ABD ve Avrupa şeker pancarına döndü

ABD ve Avrupa ülkelerinin glikoz şurubu kotalarını sağlık açısından ve obeziteye sebep olduğu için düşürdüğünü belirten üreticiler, "Bu ülkelerde glikoz şurubu üretimi yapan firmalar Türkiye’de üretim yapmaya başladı. ABD ve Avrupa ülkeleri glikoz üretimini sağlıksız olduğu için azaltırken, şeker pancarı üretimini desteklemeye başladı. Biz şeker pancarı müstahsili olarak, devletimizin glikoz üretimine sınırlama getirip, şeker pancarını desteklemesini talep ediyoruz" dedi.

Devlet, 80 milyonun sağlığını düşünmeli