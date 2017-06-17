Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Özgür Peştanlı, aralarında kurt, maymun, kaplan, iguana ve lamanın da bulunduğu 100'den fazla hayvana bakıyor. Gümüşyayla Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Özgür Peştanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karne hediyelerinin hayatını değiştirdiğini söyledi. Ortaokulda resim derslerinde çizdiği çiftliği ailesinin de desteğiyle kurduğunu söyledi. Peştanlı, şöyle konuştu: "Önce küçük ve büyükbaş hayvan yetiştirmeye başladım. Elde ettiğim kazançla hedefim olan doğal yaşam parkı, yaban hayvanları ve vahşi hayvanlara sahip olmaya başladım. Şu anda haddinden fazla mutluyum. Bu hayat bana hayatı paylaşma ve çok sayıda önemli insanlarla tanışma fırsatı verdi. Hedefim bundan bin yıl önce doğal yaşamın olduğu Yörük çadırlarını kurarak elektriğin, suyun olmadığı, dışarıda hayvanların gezebildiği, insanların Yörük çadırlarında kalabildiği bir alan sağlamak. Yaşadığım bu mutluluğu herkese yaşatmak istiyorum. Çocukları bilgisayar ve telefondan uzaklaştırıp, gerçek hayatta yaşamın ve toprağın nasıl olduğunu öğretmek istiyorum." AA
Çiftliğinde hayvanlarla yaşıyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Özgür Peştanlı, aralarında kurt, maymun, kaplan, iguana ve lamanın da bulunduğu 100'den fazla hayvana bakıyor.
17 Haziran 2017 Cumartesi 14:55
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