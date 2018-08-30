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Çin’de çocukları robotlar eğitecek

Dünyanın bir numaralı endüstri robotu piyasası olarak Çin, akıllı teknolojilerini çocuklar ve yaşlılar için daha iyi eğitim ve bakım hizmetleri sağlayabilecek şekilde geliştiriyor

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:49
Çin’de çocukları robotlar eğitecek

Başkent Pekin'deki bir çocuk yuvasında çocuklar, kendilerine yardımcı bir eğitici olarak tahsis edilmiş olan Keeko adlı bir robot ile birlikte bilmece-bulmaca çözüyorlar. Doğru yanıtı buldukları anda Keeko'nun kalp şeklindeki ışıklı gözleri yanıyor.  Yarım metre boyundaki robot bir kamera ve bir ekranla donatılmış.

Robot hikâye anlatabiliyor, video haber gösterebiliyor ve çocuklara mantık problemleri sorabiliyor. Keeko'nun öğrenciler tarafından müthiş sevilen bir figür olduğunu söyleyen Yiswind Enstitüsü'nde görevli eğitimci Candy Xiao, "Çocuklar yuvarlak vücudu ve kafasıyla Keeko'yu görmeye bayılıyorlar.

Çocuklara Keeko'yu sevdirmek için fazla bir çaba göstermemize gerek kalmıyor; robot yanlarına oturunca hemen ondan hoşlanıyorlar" diyor. Geçen yıl Çin'de 130 bin endüstri robotu üretildi. Bu rakam, bir önceki yıla oranla yüzde 68'lik bir artış anlamına geliyor.
COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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