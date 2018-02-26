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Cinque Terre Gezisi Hakkında Bilgiler

İtalya'nın Cinque Terre bölgesi rengarenk binalarıyla adeta bir kartpostalı andırmaktadır. Her açıdan turistlerin ilgisini çeken İtalya'daki Ligurya bölgesinde beş adet balıkçı köyünden oluşan Cinque Terre, deniz kenarındaki La Spezia limanının etrafında konuşlanmıştır.

26 Şubat 2018 Pazartesi 13:37
Cinque Terre Gezisi Hakkında Bilgiler

Milli park olarak koruma altına alınan bölge özellikle yaz günlerinde turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir.

Cinque Terre Bölgesi Hakkında Genel Bilgiler

Turistlerin bu bölgeyi bu kadar yoğun olarak tercih etmesinin en büyük sebebi sahip olduğu mimari güzelliklerin doğa ile bütünleşmiş olmasıdır. Rengarenk eski binalar ile bezenmiş sokaklar ve binaların etrafını saran üzüm bağları ile estetik açıdan etkileyici bir manzaraya sahip olan Cinque Terre, geçmişten günümüze başarılı bir şekilde korunmuştur. Evlerin neredeyse hepsinde yeşil panjur kullanılarak yemyeşil doğa ile bütünlük yaratılmıştır. Bölge halkının doğaya olan saygısı ile doğal güzellikler korunmuş ve tarımsal faaliyetlere ağırlık verilmiştir. Bu sebeple yörede birçok çeşitte organik meyve ve sebze üretilmektedir.

Cinque Terre Bölgesinde Hangi Faaliyetler Yapılabilir?

Beş adet köyün birleşimi ile oluşan Cinque Terre bölgesinde, her köy arasında birbirinden güzel manzaralara şahit olunabilecek yürüyüş yolları bulunmaktadır. Özellikle yürüyüş yapmayı sevenler için oldukça keyifli bir rota olan bölgedeki bütün köyleri bir gün içerisinde yürüyerek gezmek mümkündür. Eşsiz mimari yapıları ve manzaralı patikaları haricinde Cinque Terre köylerinde denize girmek de mümkündür. Bölgeyi denize girmek için ziyaret etmeyi düşünen turistler için ilkbahardan ile sonbahar arasındaki zaman dilimi en uygun dönemdir.

Cinque Terre'ye Ulaşım Nasıl Sağlanır?

Cinque Terre bölgesi Milano kentine iki buçuk saat, Cenova kentine ise bir buçuk saatlik mesafede bulunmaktadır. Uçak ile Cenova ya da Milano şehirlerinden birisine ulaştıktan sonra kara taşımacılığı ile kısa süre içerisinde Cinque Terre bölgesine geçiş yapmak mümkündür.

Tercihe göre Milano'da bulunan Bergamo Havaalanı'nda turistlere sunulan araba kiralama hizmetinden de faydalanılabilir. Kara taşımacılığını tercih etmek istemeyenler için ise tren yolculuğu en doğru tercih olacaktır. İtalya'nın herhangi bir bölgesinden Cinque Terre'ye en kolay ulaşım tren yoluyla sağlanmaktadır. Aynı zamanda sahil kenarından devam eden tren yolu, yolculara etkileyici manzaralara şahit olacakları bir yolculuk yapma imkanı sunmaktadır.

Bölgeye en yakın konumda bulunan La Spezia tren istasyonundan Cinque Terre bölgesine bilet alarak bu bölgeye ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Araba ile ulaşım, köyler dağların yamaçlarında bulunduğu için yolların oldukça virajlı olması ve çok konforlu olmayışı sebebiyle pek tercih edilmemektedir.

Ayrıca koruma kapsamında olduğu için köylere araba ile giriş sağlanamamaktadır. Bunun yerine arabalar bölgenin girişindeki tepelerde bulunan otoparklarda bekletilmektedir.

İtalya turları ile İtalya’nın en güzel köylerini ve şehirlerini gelişmiş ulaşım seçenekleri, konaklama ve uzman rehber eşliğinde gezmek mümkündür. Bu yüzden uygun fiyatlarıyla dikkat çeken İtalya turları tavsiye niteliğindedir.

Cinque Terre ‘de Konaklama

Turistlere, Cinque Terre ‘deki köylerin en etkileyici sokak manzaralarını oluşturan rengarenk binalar içerisinde konaklama imkanı bulunmaktadır. Binalar yapıları gereği eski olsalar da nostaljik tasarımları ve oldukça temiz oluşları sayesinde misafirlere keyifli bir ortamda konaklama fırsatı sunmaktadır.

İtalya turları ile Cinque Terre ve diğer şehirler gezilirken şehrin en güzel yerlerinde konaklama olanakları sağlanmaktadır. Bu sayede herhangi bir araştırma yapmadan veya kötü bir deneyim yaşamadan iyi otellerde kalınabilir.

Son Güncelleme: 26.02.2018 17:42
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