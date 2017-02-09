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Çipli kimliklere yoğun başvuru

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yeni kimlik kartı için 2 Ocak'tan bu yana 2 milyon başvuru alındığı, başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartı basıldığı bildirildi.

09 Şubat 2017 Perşembe 16:07
Çipli kimliklere yoğun başvuru

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni kimlik kartı başvuruları nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunluğu azaltabilmek amacıyla birtakım düzenlemeler yapıldığı belirtildi. 'Alo 199' hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulmasının yoğunluğa ve uzun bekleme sürelerine neden olduğu ifade edilen açıklamada, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlamasının bulunmadığı aktarıldı.
AA

Son Güncelleme: 09.02.2017 16:21
Anahtar Kelimeler:
Yeni Kimlik KartıIçişleri BakanlığıÇipli Kimliklere Yoğun Başvuru
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