CNG yakıtı kullanımı yaygınlaşacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılması planlanan yönetmelik değişikliğiyle CNG (Otogaz) lisansına sahip şirketler, CNG dolum istasyon ve tesislerine satış yapabilecek. Söz konusu CNG lisansı sahibi şirketler, mevcut şartlarda doğalgaz iletim şebekesi üzerinden temin edilen CNG'yi şebekeye uzak istasyonlara da gönderebilecek. Büyük tüpler içinde karayolu üzerinden taşınacak CNG, gerekli mevzuat hükümlerini yerine getiren akaryakıt istasyonlarında alternatif bir yakıt olarak satışa sunulacak.

Türkiye'de 27 CNG istasyonu var