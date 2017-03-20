CNG yakıtı kullanımı yaygınlaşacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılması planlanan yönetmelik değişikliğiyle CNG (Otogaz) lisansına sahip şirketler, CNG dolum istasyon ve tesislerine satış yapabilecek. Söz konusu CNG lisansı sahibi şirketler, mevcut şartlarda doğalgaz iletim şebekesi üzerinden temin edilen CNG'yi şebekeye uzak istasyonlara da gönderebilecek. Büyük tüpler içinde karayolu üzerinden taşınacak CNG, gerekli mevzuat hükümlerini yerine getiren akaryakıt istasyonlarında alternatif bir yakıt olarak satışa sunulacak.
Türkiye'de 27 CNG istasyonu var
Dünyada kullanımı giderek artan CNG, ABD'de bin 650, İtalya'da bin 40, Almanya'da 920, Türkiye'de ise 27 istasyonda satışa sunuluyor. En fazla CNG ile çalışan araç 900 bin adet ile İtalya'da bulunuyor. Bu ülkeyi, 150 bin araçla ABD ve 100 bin araçla Almanya izliyor. Türkiye'de ise CNG ile çalışan araç sayısı 4 bini buluyor. Türkiye'de CNG kullanımına uygun araçların tamamının bu yakıtı kullanması halinde, ülkedeki doğalgaz pazarının da yaklaşık yüzde 50 büyüyeceği öngörülüyor. AA