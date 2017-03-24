Çobanın ilgilenmediği hayvanlar telef oldu

Erzurum 'un Tortum ilçesindeki bir mezbahanenin yanında bulunan ahırdan kokular gelmesi üzerine şüphelenen mahalle esnafları, durumu polise ve Erzurum’da yaşayan hayvanların sahibine bildirdi. Polisin olay yerine gelmesi üzerine yapılan araştırmada, ahırda bulunan 40 büyükbaş hayvandan 20’sinin açlık, susuzluk ve havasızlıktan telef olduğu belirlendi. Ölmek üzere olan diğer hayvanlara müdahale etmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 15 gündür aç ve susuz kalarak telef olan hayvanlar ahırdan çıkarılarak bahçeye getirilirken Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince bölgede ilaçlama çalışması yapıldı. Yol kenarında telef olan hayvanları gören vatandaşlar, korkunç manzarayla karşılaşınca duruma tepki gösterdi.