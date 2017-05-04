Çocuğunuzu yeterince tanıyor musunuz?

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Uzman Doktoru Erkan Altkuncuoğlu, her annenin çocuğunu dikkatle inceleyip ondaki farklılıkları yakalamak istediğini hatırlatarak, bunun altında yatan sebebin ise kendi için özel olan çocuğunun herkes için de özel olma arzusu olduğunu ifade etti.

Bazı çocukların gerçekten özel olabileceğini belirten Altuncuoğlu, “Ama bu bazı çocukların diğerlerinden daha özel olmadığı anlamına gelmez. Bazı çocuklar gerçekten diğerlerinden daha farklı olabiliyor. Bunu hepimiz gündelik yaşantımızda fark edebiliyoruz. Bazılarını da biz farklı sanıyoruz, çünkü çocukların neler yapabileceğini bilemiyoruz” dedi.

Çocukların erkenden öğrenmesinin olumlu ya da olumsuzlukları olabileceğini belirten Altuncuoğlu, “Değişik oyuncaklar, kitaplar, bilgisayar ve televizyon sayesinde pek çok şeyi önceden görüyorlar. Bu uyarılardan bazılarının olumsuz etkileri yanı sıra çocuklara kazandırdıkları da oluyor şüphesiz” şeklinde konuştu.

İki-dört yaş arasındaki sinyaller

Çocukların tanınması konusunda ısrarlı uyarılarını sürdüren Altuncuoğlu, “Sizin çocuğunuz da diğerlerinden farklı mı? Farklı ise hangi alanda daha yetenekli? Bu sorulara cevap vermek için işte yapmanız gerekenler. Artistik becerilerini ya da sayılarla arasını takip edin. Olması gerektiğinden daha fazla realist resimler çiziyorsa ya da basit matematik işlemlerini kafasında yapabiliyorsa çocuğunuzda biraz farklılık olduğunu düşünebilirsiniz. Konuşma ve yabancı dil konusunda hızlı bir gelişim kaydedebilir. Yeni konuşmaya başlamış olsa bile kelime haznesi çok çabuk genişler. Hatta çok daha fazla kelimeden cümleler kurmaya başlarlar. Çok meraklı ise ve sürekli sorular soruyorsa. Gerçi üç yaş, çocukların bol soru sormaya başladığı bir dönemdir ama özel çocukların soruları asla bitmez. Hiperaktif değillerdir ama son derece hareketli çocuklardır. Aradaki fark da şurada, hiperaktif olan çocuklar çok hareketlidir ama konsantrasyon zorluğu çekerler ve bir şeye çok kısa süre dikkat gösterirler. Ama bu çocuklar çok hareketli olsalar bile uzun süreli dikkat bütünlüğü sağlayabilirler. Hatta çok ilgili oldukları bir konu ile ciddi bir süre ilgili kalırlar. Geniş, karışık ama çarpıcı hayal güçleri vardır. Ve bu özellikleri sayesinde çevrelerinde kendileri gibi çocukları bulur, onlarla diğerlerine nazaran daha yakın olurlar. Her çocuğun yaşadığı gelişim aşamalarını çok daha hızlı yaşarlar. Kitap, televizyon ya da filmlerden öğrendikleri bilgileri unutmazlar, aksine her zaman hatırlar ve bu bilgileri kullanırlar. Hatta siz, çocuğunuzun bu bilgiyi nereden, nasıl edindiğini bilmezsiniz bile” ifadelerini kullandı. İHA