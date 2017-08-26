Çocuklar kullanılacak obje olmamalı

Öztürk, sosyal medya reklamlarında bebek ve çocukların kullanılması, bunun çocukların gelişimine ve meslek algısına etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocukların başlı başına dikkati çeken bir unsur olduğunu söyledi. Bir çocuğun gülümseyişinin, bakışının, kahkahasının hemen ilgi çektiğini dile getiren Öztürk, "Tüm dünyada çocuklar reklamlarda kullanılmış. Bu çok tartışılan bir konu. Özellikle de bunun çocuklar üzerindeki etkisi çokça konuşuldu. Çocukların reklamda kullanılmasında aslında hedef kitle olarak çocuklar da karşınıza geliyor. Çocukların kendi yaş düzeyindeki çocuklardan etkilenmeleri çok daha kolay oluyor." diye konuştu. Öztürk, dikkati çekmek adına çocukların bir obje olarak kullanılmasının çocuk ruh sağlığı kapsamında yanlış olduğunu ifade ederek, bunun reklamları izleyen çocuklar için de sakıncalı olduğunu vurguladı. Reklamcılık alanında çocuk haklarının da görmezden gelinebildiğini aktaran Öztürk, "Çocukların medyada kullanılmasının çocuk popülasyonu üzerindeki etkisi tahminimizden daha fazla. Mutlaka burada da bir sınırlamanın getirilmesi gerekiyor. İçerik noktasında da belli sınırlamanın olması lazım." değerlendirmesini yaptı.

"Etik olarak doğru değil"

Öztürk, çocukların ebeveynlerin kendi ürünlerini pazarlamak için sosyal medyada kullanılmasının daha sıkıntılı olduğunu anlatarak, bu durumda çocuğun bir aracı olduğunu söyledi. Farklı bir açıdan bakıldığında çocuğun "işçi gibi" kullanıldığı tespitinde bulunan Öztürk, şöyle devam etti: "Ebeveynlerin kolaya kaçması gibi bir durum söz konusu. Kendi çocuklarını kendi işlerinde veya başka firma işlerinde maddi veya manevi bir getiri için kullanmaları etik olarak doğru değil. Çocuğunuzun bir videosunu paylaşabilirsiniz ama bunu bir menfaate devşiriyorsanız burada bir sıkıntı var demektir. Buradaki temel nokta sadece bireysel değil toplumsal olarak duyarlılıkla alakalı. Toplumda, çocukların bu amaçla kullanıldığı anlaşılırsa bunun önüne geçilir. O yüzden bu noktada insanların bilinçli olması ve gerekli tepkiyi vermesi gerekiyor."

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