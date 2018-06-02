Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613

Çocuklar sofrada ‘gergin anne’ istemiyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Süleyman Nazoğlu, annenin gergin ya da sinirli olmasının çocuğun beslenmesini olumsuz etkilediğini söyledi. Uzm. Dr. Nazoğlu, “Çocuğa yemek yedirmek bir sanattır” dedi

02 Haziran 2018 Cumartesi 17:57
Çocuklar sofrada ‘gergin anne’ istemiyor

Sağlıklı çocukların yaklaşık 4’te 1’inde yeme sorunu olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Süleyman Nazoğlu, “Özellikle uygun olmayan yeme davranışı geliştikten sonra çözüm daha zor olacaktır.

Araştırmalar beslenme sorunu olan çocukların annelerinin çocuklarına daha az konuşma yaptıkları, daha az temas ve duyusal uyarı verdikleri, daha az oyun oynadıklarını göstermiştir. Annenin veya besleyicinin gergin olması çocukta gerginliğe ve huzursuzluğa neden olabilmekte ve beslenmenin giderek daha zorlaşmasına, beslenmenin zor olması da anneyi daha fazla huzursuzluğa itmektedir. Annenin daha kızgın olması sonucunda çocuk beslenmeyi daha erken bırakabilmektedir” diye konuştu.

Bazı çocukların yemekle ilgilenmediğini ve iştahsız olduklarını belirten Nazoğlu, “Bu çocuklar çabuk doyarlar ve yerken dikkatleri çabuk dağılır. Genellikle 3-6 yaş grubundadırlar” dedi. Uzm. Dr. Nazoğlu, bu grupta yer alan çocukların ailelerine şu önerilerde bulundu:

“Çocuğunuzun beslenme öğün sayısını ve ara zamanı ayarlayın. Üç ana öğün ve bir akşamüzeri beslenme yapın. Yemek sunulduktan sonra 15 dakika içinde yemeğe başlanmalı ve yemek süresi 20 dakika olmalıdır. Bu sürelere uyulmuyorsa, yemek kaldırılmalı. Öğünler arası sadece su verilmeli. Meyve suyu veya çocuğunuzun istediği besinler hazırlanmamalı.”
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözlük numaranız hızlı mı değişiyor?
Gözlük numaranız hızlı mı değişiyor?
Hemington Erkek Triko Stil
Hemington Erkek Triko Stil
Bursa'da barajlar doldu
Bursa'da barajlar doldu
Ankara'da sağanak ve dolu
Ankara'da sağanak ve dolu
Domuz kapanına düşen boz ayı kurtarıldı
Domuz kapanına düşen boz ayı kurtarıldı
TIR kuyruğu 15 kilometreyi buldu
TIR kuyruğu 15 kilometreyi buldu
Süt reçeline ilgi büyüyor
Süt reçeline ilgi büyüyor
Hangi meyveyi ne zaman yemeliyiz?
Hangi meyveyi ne zaman yemeliyiz?
'Duman avcıları' görev başında
'Duman avcıları' görev başında
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim