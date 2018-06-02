Çocuklar sofrada ‘gergin anne’ istemiyor

Sağlıklı çocukların yaklaşık 4’te 1’inde yeme sorunu olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Süleyman Nazoğlu, “Özellikle uygun olmayan yeme davranışı geliştikten sonra çözüm daha zor olacaktır.

Araştırmalar beslenme sorunu olan çocukların annelerinin çocuklarına daha az konuşma yaptıkları, daha az temas ve duyusal uyarı verdikleri, daha az oyun oynadıklarını göstermiştir. Annenin veya besleyicinin gergin olması çocukta gerginliğe ve huzursuzluğa neden olabilmekte ve beslenmenin giderek daha zorlaşmasına, beslenmenin zor olması da anneyi daha fazla huzursuzluğa itmektedir. Annenin daha kızgın olması sonucunda çocuk beslenmeyi daha erken bırakabilmektedir” diye konuştu.

Bazı çocukların yemekle ilgilenmediğini ve iştahsız olduklarını belirten Nazoğlu, “Bu çocuklar çabuk doyarlar ve yerken dikkatleri çabuk dağılır. Genellikle 3-6 yaş grubundadırlar” dedi. Uzm. Dr. Nazoğlu, bu grupta yer alan çocukların ailelerine şu önerilerde bulundu:

“Çocuğunuzun beslenme öğün sayısını ve ara zamanı ayarlayın. Üç ana öğün ve bir akşamüzeri beslenme yapın. Yemek sunulduktan sonra 15 dakika içinde yemeğe başlanmalı ve yemek süresi 20 dakika olmalıdır. Bu sürelere uyulmuyorsa, yemek kaldırılmalı. Öğünler arası sadece su verilmeli. Meyve suyu veya çocuğunuzun istediği besinler hazırlanmamalı.”

İHA