Çocuklarda sırt ağrılarına dikkat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Adem Yılmaz, yaptığı açıklamada, çocuklarda, sürekli bilgisayar ve televizyon başında olunması, hareketsizlik, okul çantasının yanlış taşınması gibi nedenlerle bel ve sırt ağrısı şikayetlerinde artış yaşandığını belirtti.

Çocuklarda kronik, uzun süre devam eden bel ağrılarının doğumsal veya sonradan ortaya çıkan omurga sorunları ve tümör gibi patolojilerden kaynaklanabildiğini anlatan Yılmaz, yaşanan bir travma neticesinde ortaya çıkan, akut başlayan bel ağrısı olması durumunda ilk olarak yumuşak doku yaralanmaları ve büyüme plağı kaymasının göz önüne bulundurulması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Adem Yılmaz, aşırı şişman ve hareketsiz çocuklarda bel ve sırt ağrılarının daha sık görüldüğünü dile getirerek, bu gibi durumlarda öncelikle istirahat etme ve basit ağrı kesici kullanma yöntemlerinin uygulanabileceğini aktardı.

Ağrının tanımlamasının ardından yapılan hafif tedavi işe yaramamışsa fizik tedavi metotlarının kullanılabileceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Çocukluk döneminde, bel ve sırt ağrılarının önüne geçmek için en ideal egzersiz yüzme sporudur.

Yüzme bel ve sırt kasları için çok faydalıdır. Duruş bozukluğu bulunan çocukların bu alışkanlıklarından vazgeçirilebilmesi için devamlı uyarılmaları da gerekmektedir. Çocukların okula giderken kullandıkları çantalarının ağır olması da ayrı bir sorundur. Bu sorunun ortadan kaldırılması için okul yönetimi ve öğretmeniyle iş birliğine gidilmelidir.

Çocuklarda kronik bel ağrısı, doğuştan olan ve senelerce gözden kaçırılabilen omurga veya omurilik anomalilerinin habercisi de olabilmektedir."

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