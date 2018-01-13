Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.318
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1448
EURO
4.5487

Çocuklarda sırt ağrılarına dikkat

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yılmaz, "Çocuklarda kronik bel ağrısı, doğuştan olan ve senelerce gözden kaçırılabilen omurga veya omurilik anomalilerinin habercisi de olabilmektedir" dedi

13 Ocak 2018 Cumartesi 18:07
6 Okunma
Çocuklarda sırt ağrılarına dikkat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Adem Yılmaz, yaptığı açıklamada, çocuklarda, sürekli bilgisayar ve televizyon başında olunması, hareketsizlik, okul çantasının yanlış taşınması gibi nedenlerle bel ve sırt ağrısı şikayetlerinde artış yaşandığını belirtti.

Çocuklarda kronik, uzun süre devam eden bel ağrılarının doğumsal veya sonradan ortaya çıkan omurga sorunları ve tümör gibi patolojilerden kaynaklanabildiğini anlatan Yılmaz, yaşanan bir travma neticesinde ortaya çıkan, akut başlayan bel ağrısı olması durumunda ilk olarak yumuşak doku yaralanmaları ve büyüme plağı kaymasının göz önüne bulundurulması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Adem Yılmaz, aşırı şişman ve hareketsiz çocuklarda bel ve sırt ağrılarının daha sık görüldüğünü dile getirerek, bu gibi durumlarda öncelikle istirahat etme ve basit ağrı kesici kullanma yöntemlerinin uygulanabileceğini aktardı.

Ağrının tanımlamasının ardından yapılan hafif tedavi işe yaramamışsa fizik tedavi metotlarının kullanılabileceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Çocukluk döneminde, bel ve sırt ağrılarının önüne geçmek için en ideal egzersiz yüzme sporudur.

Yüzme bel ve sırt kasları için çok faydalıdır. Duruş bozukluğu bulunan çocukların bu alışkanlıklarından vazgeçirilebilmesi için devamlı uyarılmaları da gerekmektedir. Çocukların okula giderken kullandıkları çantalarının ağır olması da ayrı bir sorundur. Bu sorunun ortadan kaldırılması için okul yönetimi ve öğretmeniyle iş birliğine gidilmelidir.

Çocuklarda kronik bel ağrısı, doğuştan olan ve senelerce gözden kaçırılabilen omurga veya omurilik anomalilerinin habercisi de olabilmektedir."
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. YılmazSenelerceHaberciOmurilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araçlara ceza yağdı
Araçlara ceza yağdı
Afrika hayvanları İç Ege'de yaşamış
Afrika hayvanları İç Ege'de yaşamış
Haftanın üç günü çorba dağıtıyor
Haftanın üç günü çorba dağıtıyor
Saatte 5 defa telefona bakıyoruz
Saatte 5 defa telefona bakıyoruz
'Fazla yağlardan emzirerek kurtulun'
'Fazla yağlardan emzirerek kurtulun'
En çok gürültülü şehir!
En çok gürültülü şehir!
Son 44 yılın en kurak yılı
Son 44 yılın en kurak yılı
Burun tıkanıklığını açmanın yolları
Burun tıkanıklığını açmanın yolları
'Mezoterapi ile cilt gençleşiyor'
'Mezoterapi ile cilt gençleşiyor'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim