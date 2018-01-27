Çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmanın yolu

Acıbadem Altunizade Hastanesi’nden Uzman Psikolog Betül Küçükardalı, aşırı bilgisayar ve internet kullanımının ilişkileri olumsuz etkilerken, stresi de her geçen gün artırdığını belirterek, “Bunun yanı sıra dikkat dağınıklığı, odaklanmada güçlük, hareketlilik ve bağımlılık gibi ciddi problemlere de sebep olabiliyor. Ebeveynler ise her geçen yıl çocuklar üzerindeki kontrolü daha da kaybedip çaresizlik yaşıyor" dedi.

Küçükardalı, teknoloji bağımlılığına karşı 7 etkili yöntemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

• Denge oluşturun: Çocuğun teknolojiyle geçireceği toplam sürenin günde 1-2 saati aşmamasına özen gösterin. En önemlisi bu sürede izledikleri veya oynadıkları şeylerin yaşlarına uygun olup olmadığını kontrol edin. Yaşına uygun bulmuyorsanız bunun nedenini çocuğunuzun yaşına uygun şekilde anlatıp, erişimini engelleyin.

• Çocuğunuza model olun: Hemen her anne baba çocuğunun ''Madem zararlı, sen neden yapıyorsun o zaman?'' sorusuyla bir noktada karşılaşabiliyor. Hangi konu olursa olsun, eğer çocuğunuza uzun vadede hayatına katacağı bir şey öğretmek istiyorsanız, bunun en doğru yolu ‘doğru model’ olmak!

• 2 yaşına kadar teknoloji ile tanıştırmayın!

• Çocuğunuzun bilgisayar ve tablet kullanımına sadece ortak alanda izin verin.

• Aile geleneği oluşturun: Ebeveynlerin aile içi ilişkileri pekiştirecek ve anlaşılma, paylaşma, sevilme, korunma ve bakılma gibi ihtiyaçları karşılayacak bir ortam oluşturması çok önemli.

• Kendi değerlerinizi çocuğunuza açıklayın: Kuralları dayatmaktansa neden böyle kurallarınız olduğunu açıklayın.

• Teknoloji detoksu yapın: Günde en az 10-15 dakika ailece tamamen telefonsuz, televizyonsuz, bilgisayarsız zaman geçirmeyi gelenek haline getirin.

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