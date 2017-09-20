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Çocuklarımız ve gençlerimiz giderek yalnızlaşıyor

Aşırı ve kontrolsüz internet kullanımının kaygı ve korkulara yol açarak, kişisel becerilerin gelişmesini negatif etkilediğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Nehir Kürklü, internette fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin giderek yalnızlaştığını söyledi

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:13
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Çocuklarımız ve gençlerimiz giderek yalnızlaşıyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Nehir Kürklü çocukların interneti kontrolsüz bir şekilde kullandığında kaygı ve obeziteye yol açabildiğini söyledi.

Modern yaşamın bir gereği haline gelen bilgisayar ve internet kullanımı, çocukların hayatını önemli oranda etkiliyor.

İnternet kullanımı; interneti kullanma amacı, internette yapılan aktivite, yaş ve cinsiyet gibi birçok özelliğe göre değişiyor. Uz. Dr. Nehir Kürklü, iletişim ve eğitim başta olmak üzere pek çok alanda yararlı olabilen internetin özellikle çocukluk çağında kontrolsüz olarak kullanıldığında, çocukların ruh ve beden sağlığını olumsuz etkileyerek kaygı bozuklukları ve obeziteye yol açabildiğini söyledi. Kürklü, çocuklarda internet kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi.

İnternet kullanım oranının çocuklarda gittikçe arttığına dikkat eden Kürklü, “İnternet kullanımı çocuk ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını, araştırma yapmalarını, problem çözme, yaratıcılık, kritik düşünme gibi kişisel gelişimlerini destekleyen teknolojik bir mucize olarak değerlendirilmektedir. Ancak aşırı, kontrolsüz, amacı dışında ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle kaygı ve korkulara yol açarak, kişisel becerilerin gelişmesini de negatif etkileyebilmektedir” dedi.

Erkekler daha çok internet kullanıyor

Erkeklerin daha çok internet kullandığını belirten Kürklü, “Bilimsel çalışmalar, erkeklerin kızlara göre daha çok internet kullandığını ve kullanım amaçlarının, kızlardan farklı olduğunu ortaya koymuştur. İnternette fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin giderek yalnızlaştığı, yüz yüze ilişki kurmada güçlük yaşadığı, sosyal gelişimlerinin önemli ölçüde gerilediği bilinmektedir. Bu çocukların aynı zamanda; öz güvenlerinin düşük, sosyal kaygı düzeylerinin ve saldırganlık davranışlarının yüksek olduğu, okul performansları ve akademik başarılarının daha düşük olduğu gözlemlenmektedir. Bilgisayar oyunları ve internette kurulan arkadaşlıklar sosyal izolasyona neden olmaktadır” diye konuştu

İnternet başında hızla kilo alınıyor

Aşırı kullanımın sağlık sorunlarına neden olacağını da vurgulayan Kürklü, şöyle konuştu:

“İnternet kullanımı için geçirilen uzun saatler, çocuklarda hareketsizlik ile birlikte yeme bozuklukları ve ortopedik sorunları da beraberinde getirmektedir. Gittikçe sosyal ortamdan uzaklaşan çocuk, hareketsiz bir şekilde internetin başındayken yeme düzeni de değişmektedir. Buna bağlı olarak da hızla kilo almakta ve obezite tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır. Uzun süreli internet kullanımı aynı zamanda duruş ve oturuş bozukluklarına da yol açarak, gelişim çağında olan çocukların kas ve iskelet sistemini de olumsuz etkilemektedir. Kontrolsüzce internet kullanan çocuklarda görme kusurları gibi sağlık sorunları da görülmektedir.” AA

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