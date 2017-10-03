Çocuklarımızı bu yükten kurtaralım

Çocuk yaşta taşınan ağır çantaların ilerleyen zamanlarda omurgadaki şekil bozukluklarına, boyun, sırt ve omuz ağrılarına neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, “Çantanın çok fazla yüklü olmaması en önemlisi. Çantanın, çocuğun ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerekiyor. Örneğin, 30 kilo bir çocuk 3 kilodan fazla yük taşımamalı. Onun için çantaları çok doldurmamak lazım, sadece çok gerekli olanları koymakta fayda var” diye konuştu.

Çantanın yalnızca ağırlığının değil, kullanım şeklinin de önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, çift askılı çanta kullanımının omurga sağlığı açısından daha doğru olduğunu söyledi. Çift askılı çantalarda dengeyi sağlamak bakımından bel bölgesinde bulunan bantların da kullanılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, tek askılı çanta kullanımında da belirli aralıklarla omuz değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Çantanın ergonomisi de önemli

Çantanın kullanım şekli kadar çantanın yapısının da önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sinan Karaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çantanın sırta gelen tarafının yumuşak dolgu malzemesinden yapılması gerekir. Daha sert malzemeden yapılmış bir çanta ise onun sırtın yuvarlaklığına uyması gerekir. Yani kişi çantaya değil de, çanta kişiye uyacak.”

Çanta ağırlığına dikkat etmenin yanı sıra düzenli egzersizin de önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr Sinan Karaoğlu, özellikle yüzmenin omurga dostu bir spor olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, “Bunlara dikkat edilmezse, ileride duruş bozuklukları, omurga eğrilikleri, varsa omurga eğriliklerinin artması, eğrilik ve deformite olmasa bile ağrılar, kas dengesizlikler, sadece skolyoz dediğimiz yan planda değil kifoz dediğimiz kamburluk tarzındaki eğrilikler de olabilir. Bunda da önemli olan çocukların öne doğru eğilerek ya da kendini salarak oturması da özellikle kamburlukta etkili. Onun için spor yapmak, kasları kuvvetlendirmek, duruş eğitimleri, ailelerin çocukları bu yönde uyarması önemli. Özellikle yüzme sporu omurilik sağlığı açısından çok faydalı” ifadelerini kullandı. İHA