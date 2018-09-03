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Çocukların üçte ikisi akıllı telefon kullanıyor

Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Rıdvan Üney, çocukların akıllı telefon kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:31
Çocukların üçte ikisi akıllı telefon kullanıyor

Ülkemizdeki çocukların akıllı telefon, bilgisayar ve sosyal medya alışkanlıkları ile ilgili GFK ve Digital Talks’un ortaklaşa hazırladığı raporun bir kısmını yayınladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Rıdvan Üney, “İlginç bir araştırma ülkemizde 6-15 yaş grubu çocukların neredeyse üçte ikisi akıllı telefon kullanıyor. % 42’si tablete % 44’ü bilgisayara sahip.

Bunu bir anlamda çocuklarımız dünyayla, bilgiyle iletişim halinde şeklinde yorumlarken, bir yandan da bunun sonucu iyi mi kötü mü olacak doğrusu aklımızı meşgul etmektedir. Bu konu oldukça tartışılacaktır. Çünkü akıllı telefonun bir tarafı aileyle iletişimi sağladığı gibi, bir kısım olumsuz yanları da vardır” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Rıdvan Üney, ailelerin neden bu cihazları aldıkları konusunda ise şunları söyledi:

“Herkesin çocuğunda var benim çocuğumun neden olmasın? Çocuğuma fazla zaman ayıramıyorum, bari istediğini alayım. Eve geldiğimde oldukça yorgun oluyorum, onunla oynama ve zaman geçirme enerjim yok. O tek başına oyalansın. Çocuğum çok zeki, telefondan anlıyor. Ona alayım. Çocuğum benim her şeyim, onun tüm isteklerini yerine getirmek benim görevim. Sürekli istiyor, kafamı şişirdi. Ben de gidip aldım. Derslerine çalışsın, sınıfı geçsin diye aldım.”

Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Rıdvan Üney, ailelerin bu konuda dikkat etmesi gereken konular hususunda ise “Diğer ailelerle yarışmayın. Çocuğunuzu tanımaya çalışın, neden zevk alır, neden hoşlanır. İhtiyaçları arasında akıllı telefon ya da tablet var mı anlamaya çalışın. Çocuğunuza oyalanması için bir şeyler almayın. Onunla zaman geçirin, bu onlara alacağınız pahalı bir akıllı telefondan daha iyi gelir.

Çocuklarınıza pahalı hediyeleri rüşvet olarak almayın. Her başarı sağlaması için hediye alırsanız, bunu durduramazsınız. Çocuğunuz hediye almadan bir şey yapmaz hale gelir. Çocuğunuzun akıllı telefon, bilgisayar veya tablet kullanırken takip edin. Kullanımı fiziksel sorunlara veya göz bozukluğuna neden olmasın. Çocuğunuzun kullandığı telefon, tablet veya bilgisayarla geçirdiği süreyi mutlaka denetleyin.

Bu konuda çocuğunuzla anlaşma yapın. Çocuğunuza bu cihazları kullanırken örnek olun. Siz başından kalkmıyorsanız, onu ikna edemezsiniz. Bu cihazlar arkadaşlarıyla ilişki kurmasını engellemesin. Çocuklarınızın kullandığı aplikasyon, oyun ve siteleri denetleyin. Çocuklarınızın sosyal medya kullanımını gözlemleyin.” şeklinde konuştu. İHA

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