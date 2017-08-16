Sanatçı Halil İldeniz, adını "kelaynak" kuşundan alan tasarım atölyesinde düzenlenen workshoplarla, katılımcıların geri dönüşüm malzemelerinden yeni ürünler ortaya çıkarmasına katkı sunuyor. İldeniz, Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nın karşısında kurduğu atölyesinde, yaptığı açıklamada, atölyeye, tükenmekte olan sanat ve tasarım anlamındaki uygulamalara dikkati çekmek amacıyla "kelaynak" adını verdiklerini söyledi. Çalışmalarına 2015 yılından beri devam ettiklerini belirten İldeniz, özellikle yenilenebilir ve çevre dostu projelere önem verdiklerine işaret etti. Geri dönüşüme dair yaptıkları atölye çalışmalarında, kullanılmayan eşyaların görsel anlamda hoş etki yaratacak ürünlere dönüştürüldüğünü vurgulayan İldeniz, şunları anlattı: "Bu belki bir sanat çalışması değil ama elimizdeki malzemelerle sanatsal ve tasarımsal dilde bir çalışma yapma düşüncesi. Projelerimizi genelde festivallerde ve organizasyonlarda workshop gerçekleştirerek devam ettiriyoruz. Bu workshoplar sadece plastik sanatlar, sanatın ve tasarımın bağlamındaki konular olmayacak. Gastronomiden spora birçok bilim dalından çalışmaları içerecek. Konusunun uzmanı eğitmenlerimiz çalışmalarında katılımcıların keyifli uygulama yapmasını ve bazen de bir seminer ortamında bilgi edinmesini sağlayacak."
'Çöpten çıkan sanat'
Sanatçı Halil İldeniz, adını "kelaynak" kuşundan alan tasarım atölyesinde düzenlenen workshoplarla, katılımcıların geri dönüşüm malzemelerinden yeni ürünler ortaya çıkarmasına katkı sunuyor
16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:13
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