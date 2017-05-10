Coşku ve gözyaşı bir arada

Başarıdan başarıya koşan Ankara Meltem Koleji bu defa “Peygamberimiz (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt’ini Anma Programı” ile kendini gösterdi. Baştan sona hem coşkulu hem de duygu yüklü geçen programda Meltem Koleji öğrencileri çok güzel sunumlar yaptı.

Programa Ankara Meltem Koleji Kurucu Temsilcisi Dr. Abdullah Terzi başta olmak üzere, Okul Aile Birliği Başkanı Dr. Fatıma Sıdıka Kermalli, okul idarecileri, öğretmenler, okul velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa Meltem Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Lütfi Doğan’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam edildi.

Açılış konuşmasını Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mahi Ekici yaptı.

‘O, kâinatın merkezidir’

Konuşmasında Allah-u Teâlâ’nın âlemleri Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz hürmetine yaratığını ifade eden Mahi Ekici sözlerine şöyle devam etti; “O kâinatın merkezidir. Her şey O’nun hürmetine vardır. Allah insanı halifesi olarak yaratmış ve seçmiştir. İnsanların içinden de ‘Habibim’ diye hitap ettiği Rasûlullah (s.a.v.) Efendimizi seçmiş ve O’nu övmüştür. Ve Allah u Teâlâ, Peygamberimizin Ehl-i Beyt’ini de seçmiş ve bizlere rehber kılmıştır. O Ehl-i Beyt, Peygamberimiz, Hz. Fatıma, İmam Ali, İmam Hasan ve İmam Hüseyin’dir. Şura Suresi 23. ayette Cenab-ı Hakk, “De ki; Ben bu peygamberliğimi tebliğe karşılık sizden yakınlarıma (Ehl-i Beyt’ime) sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum” buyurmaktadır.

Peygamberimiz (s.a.v.)’de; “Benim Ehl-i Beyt’im Nuh’un gemisi gibidir. Ona binen necat (kurtuluş) bulur, binmeyen boğulur” buyurmaktadır.

Allah bizlere O güzel insanları tanımayı ve Onlarla birlikte olabilmeyi nasip eylesin. Okulumuzun Kurucusu Prof. Dr. Haydar Baş Bey’e bu güzel kurumu kurarak bizlere imkânlar sağladığı, ufkumuzu açtığı, Peygamberimizi ve Ehl-i Beyt’ini tanımamızı sağladığı için çok teşekkür ediyorum.”

Öğrencilerin okuduğu şiirler dinleyenleri etkiledi

Açılış konuşmasının ardından Meltem İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden oluşan ilahi korosu izleyenleri mest etti. 9. sınıf öğrencisi Haydar Mısır’ın okuduğu ve sözleri Meltem Kolejlerinin kurucusu Prof. Dr. Haydar Baş Bey’e ait olan “Ya Rasûllallah” isimli şiir salonda coşkuyu arttırdı.

Sunucuların “Andolsun ki sizin için Rasûlullah’ta güzel örnekler vardır” (Ahzab suresi, 21) ayet-i kerimesini okuduktan sonra sahneye gelen 4. sınıf öğrencilerinin seslendirdiği Hadis-i Şerifler O güzel örneği doya doya yaşattı.

Hattat Recep Şahin’in “Alim” şiirini çok güzel bir seslendirmeyle sunan 5. sınıf öğrencisi Özel Özbek salonda duygu seli oluşturdu. Ardından Peygamber sevgisini anlatan tiyatro gösterisini 5 ve 7. sınıf öğrencileri sundu. Peygamberimizin, Veysel Karani’ye vefatından sonra verilmek üzere hırkasını göndermesi hadisesinin de sahnelendiği programda Peygamberimizin hayatından sundukları “Toprağın kabul etmediği Sahabe ve Necran Hıristiyanları ile Peygamberimizin mübahalesi” ni anlatan oratoryo salonda bulunanlara çok önemli mesajlar verdi.

Tasavvuf Musikisi konseri verildi

Beşinci ve dokuzuncu sınıflarda bütün öğrenciler, Kur’an-ı Kerim okuma hususunda gösterdikleri başarı ve gayretlerinden dolayı “Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Beratı” ile ödüllendirildiler.

Nisan ayı içerisinde düzenlenen “Sevgili Peygamberimi Tanıyorum” yarışmasında dereceye giren öğrenciler Fatıma Kübra Güler, Hasan Dilmeç ve Ayşegül Feyza Kıyıcı’ya ödüllerinin verilmesinin ardından Meltem Lisesi Tasavvuf Musikisi Korosu, Din Kültürü Öğretmeni Lütfi Doğan eşliğinde sahnedeki yerini aldı. Mini bir konser veren koro salondaki coşku ve heyecanı zirveye taşıdı.

‘Peygambersiz bir din olmaz’

Programın kapanışında ise Kurucu Temsilcisi Dr. Abdullah Terzi, Peygambersiz bir din olmayacağının altını çizerek şunları söyledi; “Allah ve Peygamber bir bütündür, asla birbirinden ayrılmaz, ayrılamaz. Peygamber ve Ehl-i Beyt de bir bütündür. Asla ve asla ayrı düşünülemez. Biz Meltem okulları olarak her zaman bu gerçeği vurguladık ve bu bilinci öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Özel Meltem Okulları banisi Prof. Dr. Haydar Baş Bey’den aldığımız anlayışla beraber okulumuzda hem milli bayramlarımızı, hem dini bayramlarımızı hem de bütün milli ve manevi öneme sahip günlerimizi en güzel şekilde anmaya, bu hissiyatı öğrencilerimize yaşatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkıyor, Mustafa Kemal Atatürk’ü çocuklarımıza tanıtıyor ve öğretiyoruz.

Prof. Dr. Haydar Baş Bey yazdığı Ehl-i Beyt Külliyatı milletimizi Peygamberimiz ve Ehl-i Beyt’i ile buluşturmuştur.

FETÖ tarafından Peygamberimizin Kelime-i Tevhid’den çıkarılarak devre dışı bırakılmak istendiği hepinizin malumudur. Meltem Okulları kurucusu Prof. Dr. Haydar Baş Hocamız, uzun yıllardan bu yana bu oyunların önüne geçmiş, yazdığı eserler ile ülkemizin her tarafında yaptığı programlar ile “Peygambere iman etmeden kurtuluş asla mümkün değildir” diyerek milletimize istikamet vermiştir. Allah O’ndan razı olsun.

‘Tam donanımlı gençler yetiştiriyoruz’

İşte bu anlayışla birlikte biz Meltem Okullarında madden ve manen gelişmiş, donanımlı, Allah’ını, Peygamberini, Ehl-i Beyt’ini tanıyan, onları baş tacı yapan, bayrağına, sancağına, vatanına âşık olan, ülkemizin geleceğine sahip çıkacak olan tam donanımlı gençler yetiştiriyoruz.

Bugün burada hep birlikte çocuklarımızı izledik, kâh coştuk, kâh duygulandık. Onların görevlerini yerine getirirken bunu ne kadar hissettiklerine, yaşadıklarına hep beraber şahit olduk. Bu Meltem Koleji farkıdır. Programa emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

SELİM AYANOĞLU / ANKARA