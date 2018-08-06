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Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Medical Park Silivri Hastanesi Başhekimi Halil Narlı, 80 yaşındaki sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirtti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:21
Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında açıklama

İHA'nın haberine göre Arkın’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren hastane sahibi milletvekili Dr. Hayati Arkaz, “24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız” dedi. 

Arkın'ın tedavisinin Pazar günü itibarıyla yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirten doktoru, şunları söyledi: "Yoğun bakım doktoru, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve ilgili diğer branşlar tarafından muayenesi yapılmıştır. Halen yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Durumu için iyi ve kötü herhangi bir şey diyemiyorum çok erken."

İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Cüneyt Arkın'ın gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır.

AA

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Cüneyt Arkın
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