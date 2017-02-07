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Daha büyük bir depremin habercisi mi?

Son günlerde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremler sebebiyle uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda, bölgede 7 ve üzerindeki şiddetlerde deprem beklendiği yorumu yapılıyor

07 Şubat 2017 Salı 16:15
Daha büyük bir depremin habercisi mi?
HABER MERKEZİ
Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Esntitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün, Çanakkale’de meydana gelen depremlerle alakalı açıklamalarda bulundu. Uzmanların araştırmaları sonucunda, Çanakkale’de meydana gelen depremlerin artarak 7 büyüklüğüne çıkabileceğinin üzerinde durulduğunu kaydetti. Gerçekleşen depremlerin normal fay üzerinde olduğunu fakat bu hareketlerin fay üzerindeki stresi arttırdığına dikkat çeken Tün, “Çanakkale Ayvacık bölgesinde meydana gelen depremlerle ilgili birçok açıklama yapılıyor. Takip ettiğimiz kadarıyla hem sosyal medya üzerinden hem de devletin ilgili otorite kurumu Başbakanlık AFAD tarafından. Bu tür yorumlar genelde şurada birleşiyor. Ayvacık mevkiinde normal bir fay sistemi üzerinde meydana geliyor. Bu faylar, boyu 10 kilometreyi geçmeyen normal faylar. Dolayısıyla büyüklüğü 4 ile 5 arasında değişen, 5.3 şiddetinde deprem üretebilen fay segmentleri. Fakat bu fay segmentleri üzerindeki hareketler, faylar üzerindeki stresi arttırdığı yönünde özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak hocamız tarafından şu şekilde yorumlanıyor; bu stresin artmasından kaynaklı diğer fay segmentlerinin hareket etmesiyle bölgede daha büyük depremler meydana gelebileceği belirtiliyor. Bu konuda tarihte geçmiş zamanda normal faylarla ilişkili diğer doğrultu atımlı segmentler üzerinde 7 büyüklüğünün üzerinde depremler meydana gelmiş. Dolayısıyla da günümüzde tekrar bu stresin artmasından kaynaklı tekrarlanabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Bundan dolayı özellikle vatandaşların hasarlı yapılara girmemesi üzerinde oldukça duruluyor” dedi. 

Gözyaşları içinde depremi anlattı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, depreme uykuda yakalanan yaşlı kadın, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı. 65 yaşındaki Zeynep Tekin, Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde pazartesi günü meydana gelen saat 06.51’deki 5.3 büyüklüğündeki depreme uykuda yakalandı. Yıkılan evinin yanından ayrılmayan yaşlı kadını komşuları son anda çıkardı. Zeynep Tekin, depremden yara almadan kurtuldu. Depremzede yaşlı kadın, geceyi köydeki futbol sahasına AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentte geçirdi. 
Depremden önce, saat 06.00’da kalkıp sobayı yaktığını, üzerine çaydanlığı koyduktan sonra biraz daha uyumak için uzandığını anlatan Zeynep Tekin, “Koltuğun üzerine uzanayım dedim. Yüzüme sarsıntıyla taş parçaları indi. Kızıma seslendim. Kızım da ‘Anne, anne’ diye bağırdı. Karanlıkta birbirimizi zor bulduk. Taşlar üstümüze yıkıldı. Soba üstümüze devrildi. Çıkamadık. Kaçamadık. Komşularımız gelip bizi evden çıkardı. Koca ev üstümüze göçtü. Kapıdan, göçük yerden çıktık. Taş parçaları yatağımın üstüne yığıldı. O korku ve panikle taşlar nereye geldi bilmiyorum. Evde kızım ve ben ikimiz kalıyorduk. Korkudan ödüm patladı. Evin içinde karanlıkta çığlık çığlığa kaldık. Bir yere de çıkamadık. Birbirimizi bulamadık. Yüreğim hala acıyor” diye konuştu.
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Anadolu ÜniversitesiYer Ve Uzay Bilimleri EsntitüsüÇanakkale’de Meydana Gelen Deprem
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