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Dalga dalga Bylock operasyonu

FETÖ/PDY’nin haberleşme programı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen 100 kişi için gözaltı kararı verildi. Polis sabah erken saatlerde başlattığı operasyonda birçok kişiyi gözaltına aldı

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Dalga dalga Bylock operasyonu
HABER MERKEZİ

Bylock operasyonları dalga dalga devam ediyor. Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde, FETÖ terör örgütünün haberleşme ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 100 kişi için gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Verilen karar sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyonda 67 kişinin gözaltına alındığı, diğer zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonun sürdürüldüğü kaydedildi.

CHP'li yöneticinin oğlu da gözaltına alındı

Bu arada Kayseri'de yapılan operasyonda gözaltına alınanların arasında bulunan CHP Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısının oğlunun da 'bylock' kullanıcısı olduğu iddia edildi. Gözaltına alınanlardan Doğukan Z.'nin CHP Melikgazi ilçe Başkan Yardımcısının oğlu olduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu bildirildi. Sürdürülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'den tutuklu bulunan ve halen yargılanan Boydak Holding'in eski CEO'su Memduh Boydak'ın da Baylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara Üniversitesinden 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 

‘Milletvekilleri arasında Bylock kullanan kimse yok’ 

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullanan milletvekilleri olduğu iddialarına ilişkin, "Aktif milletvekilleri arasında Bylock kullanan kimse yok" dedi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün tamamen bitirilemediğini kaydeden Canikli, "FETÖ bağlantısı olanların tamamı ihraç edildi. Örgütün kendini gizleme yeteneği üst seviyede. Aktif milletvekilleri arasında Bylock kullanan kimse yok. İddia edenler varsa, ellerinde bilgi belge varsa paylaşsınlar, biz de memnun oluruz. İddialar var ama altını dolduramıyorlar" açıklamasında bulundu.
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Bylock Operasyonları Dalga Dalga Devam Ediyor
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