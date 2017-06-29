Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Datça'da orman yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü

Bu haber kez okundu.

Datça'da orman yangını
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Emecik Mahallesi Manastır mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, ekiplerin havadan ve yerden yaptığı müdahaleler sonucu söndürüldü. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, yangına 1 helikopter, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 100'ün üzerinde orman yangın söndürme işçisiyle müdahale edildiğini söyledi. Çelik, yaklaşık 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti. 
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
MuğlaOrman Yangını
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100